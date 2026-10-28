Yina Calderón se lanzó un comentario pasado de tono contra Mike Bahía en los Billboard

Espectáculos

Yina Calderón volvió a encender las redes sociales después de asistir como invitada a los Premios Billboard Latinos 2026. Aunque llegó llamando la atención con su look, lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fueron los comentarios que soltó mientras se encontraba con varios artistas colombianos en la alfombra azul.

La famosa se dedicó a documentar la velada y se topó con figuras como Paola Jara, Jessi Uribe y Manuel Turizo. Pero el momento más tenso fue su encuentro con Mike Bahía, donde no se limitó a saludarlo, sino que lanzó un dardo directo hacia su relación con Greeicy Rendón.

Con una soltura impresionante, Yina le dijo frente a todo el mundo: “Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país. La más, la del cuerpazo, la de los abdominales, la de la chocolatina. Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno”.

La verdad es que el comentario fue demasiado. Mientras que Mike decidió ignorarla porque estaba hablando con otra persona en ese instante, los internautas no fueron tan diplomáticos. En redes sociales la lluvia de críticas no se hizo esperar y calificaron la frase como una "falta de respeto" y un acto de imprudencia.

En medio de todo este chisme, la noche también dejó cosas buenas para el talento colombiano en Miami. Karol G fue la gran protagonista de la gala al consolidarse como la colombiana más ganadora de la noche con cuatro estatuillas.

Sinceramente, Yina no puede dejar pasar una oportunidad para armar un alboroto, pero decir eso en la cara de Mike Bahía fue pasarse de la raya. ¿Será que ya no sabe cómo llamar la atención o simplemente le gusta el caos?