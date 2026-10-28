Kbeto Zuleta lucha por su recuperación tras el accidente en Cesar

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Kbeto Zuleta sufrió la amputación de una de sus piernas luego del grave accidente de tránsito ocurrido en Cesar, donde también fallecieron cuatro de sus músicos. Su hermana, Claudia Margarita Zuleta, informó que el cantante presenta traumatismos en el tórax, el abdomen y las piernas, lesiones que requerirán atenciones especializadas y una estancia hospitalaria prolongada.

Según el reporte de su hermana, Kbeto llegó consciente a la clínica y pudo hablar con el personal médico antes de entrar a quirófano para sus intervenciones quirúrgicas.

En total, 16 integrantes de la agrupación, incluyendo a Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, continúan hospitalizados tras el siniestro. Según su hermana, los otros 14 músicos que viajaban con él ya fueron intervenidos y se encuentran en proceso de recuperación. Claudia Margarita señaló que el parte médico es favorable y que hay estabilidad para mantener la fe en que la evolución de los artistas seguirá siendo positiva.