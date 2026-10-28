Astrid Asher se toma El Rocío para el estreno de su nueva era

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Astrid Asher se fue hasta El Rocío para grabar el videoclip de 'Mentira', el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio titulado 'Lo que Soy'. Aunque la canción ya salió al ruedo en plataformas digitales el 25 de septiembre, el video llegará próximamente para completar la experiencia visual.

Astrid Asher es una cantante colombiana con trayectoria internacional.

Un viaje musical entre el mariachi y el flamenco

La canción 'Mentira' no es cualquier tema; es una mezcla intensa donde el mariachi se encuentra con la fuerza del flamenco. Este sencillo es la puerta de entrada al primero de los tres actos en los que se divide el disco. En la letra, Astrid se mete de lleno en el tema de la traición y describe ese momento exacto en que alguien se choca con una realidad dolorosa para poder empezar a reconstruirse.

Sobre este proceso, la cantante explicó que es el momento de la confrontación total, donde la realidad se derrumba por una traición, y señaló que para sanar es necesario, primero, nombrar el dolor.

La estructura de 'Lo que Soy'

El álbum 'Lo que Soy', producido por Javier Limón, es un punto de inflexión en la carrera de Asher. El proyecto reúne once canciones originales que funcionan como un mapa de transformación personal, basándose en tres pilares: la vulnerabilidad, la resiliencia y la certeza. La idea es presentar una declaración de identidad y una invitación a enfrentar las adversidades con fortaleza.

Musicalmente, el disco es un festín de raíces latinoamericanas mezcladas con influencias del fado portugués, sonidos mediterráneos y flamenco. Astrid afirma que su esencia actual es la autenticidad sin adornos; si antes cantaba sobre la emoción, ahora lo hace sobre la fortaleza que nace de ella, describiendo su música como una "declaración de resiliencia sonora" y su verdad desnuda.

El disco está organizado como una historia musical en tres actos:

El primero, llamado 'El Caos', se enfoca en la negación, la rabia, la traición y el derrumbe emocional. Luego viene 'La Raíz', que es la parte de la introspección, la soledad y el reencuentro con sus orígenes culturales y musicales. El cierre llega con 'La Certeza', que representa el perdón, el empoderamiento y el hecho de recuperar la confianza.

Sobre el nombre del álbum, la artista aclaró que es la aceptación de su historia, sus cicatrices y su fuerza actual, definiéndolo no como una pregunta, sino como una afirmación rotunda.

El equipo detrás del sonido

Para lograr esta propuesta que transita entre la milonga, el fado, el mariachi y el flamenco, Javier Limón coordinó la dirección musical con instrumentistas internacionales. El proyecto contó con el Mariachi de Juan Gabriel, dirigido por Memo Hernández, y la participación de Israel Suárez 'Piraña' en las percusiones flamencas.

También se sumaron Luís Guerreiro en la guitarra portuguesa, Miguel Siso en el cuatro venezolano y Gabriel Peso en el piano. Esta combinación busca preservar la esencia de cada género mientras Asher amplía sus horizontes musicales sin soltar sus raíces.

Más allá de 'Mentira'

Además del sencillo principal, el álbum incluye temas como 'Mujeres', que es un homenaje al empoderamiento femenino y la fortaleza cotidiana; 'Perdonar lo imperdonable', que habla sobre dejar atrás el dolor para recuperar el protagonismo de la historia propia; y 'Lo que Soy', la canción que da nombre al disco y resume toda la evolución artística y personal de la cantante.

Astrid Asher convirtió sus experiencias personales en estas canciones para conectar con quienes han pasado por rupturas, pérdidas o transformaciones. Confiesa que este disco nació como terapia y no como un proyecto, siendo la prueba de que el arte es la mejor forma de sanar.

El recorrido del álbum comienza en la vulnerabilidad y termina en la libertad y la identidad. Según la cantante, el disco "no pide permiso: entra directo al alma", con la intención de que quienes lo escuchen entren rotos y salgan íntegros después de recorrer el dolor y la fuerza a través de los audífonos.

¿Será que este mix de flamenco y mariachi es justo lo que necesitábamos para cerrar el año?