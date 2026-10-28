Maluma se abrió el corazón sobre la ansiedad y la paternidad en la Semana Billboard

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Maluma no se guardó nada durante la conversación “Like Minded” en la Semana Billboard de la Música Latina. El artista habló sin filtros sobre la salud mental, la ansiedad y lo que significa balancear una carrera internacional con la vida personal.

En el encuentro, que contó con la moderación de Leila Cobo y la participación de la terapeuta Patricia Arrieta, el cantante compartió que la terapia es parte de su crecimiento personal. Sin embargo, dejó claro que el camino no es lineal, pues reveló que sigue enfrentando episodios de ansiedad mientras cumple sus roles de padre, empresario y jefe de un equipo de trabajo.

La paternidad ha sido un eje central en su transformación. Maluma explicó que el nacimiento de su segundo hijo, Orión, marcó una nueva etapa en su vida, dándole una mayor sensación de claridad y calma. Según el artista, este cambio ha sido fundamental para fortalecer el equilibrio entre sus compromisos profesionales y su hogar.

Hubo un momento de honestidad total cuando contó que, tras una semana de estrés muy fuerte, tuvo que frenar y reorganizar sus prioridades. El objetivo fue claro: dedicar más tiempo a su bienestar y a su familia, priorizando una relación saludable con el ejercicio, la alimentación y el cuidado personal.

Maluma aseguró que su álbum más reciente, Loco por Volver, fue una pieza clave en este proceso de crecimiento y transformación personal.

Seamos sinceros, que una estrella de ese nivel admita que la ansiedad le pega duro incluso siendo padre, empresario y líder de un amplio equipo de trabajo es un recordatorio de que a nadie le sale la vida perfecta. ¿Ustedes creen que la fama hace que estos procesos sean más difíciles o que el dinero ayuda a conseguir mejores terapias?