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Una vigilante de un almacén de cadena en el sector del Country, en Bogotá, capturó con su celular la imagen de lo que parece ser una niña corriendo por el parqueadero del establecimiento. El video, registrado durante la madrugada, muestra el momento en que la mujer hace un paneo con su dispositivo y aparece la figura moviéndose por el lugar. Según la grabación, la niña desaparecía y volvía a aparecer mientras la vigilante intentaba seguirle el paso.

La mujer que graba el video asegura que no es la primera vez que nota la presencia de esta entidad en la zona. En el clip se escucha decir: “Mira, solo hay para este ladito, pero de ahí para allá no hay nada”, mientras intenta mostrarle la grabación a otra persona.

El debate en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió un imán de comentarios encontrados. Por un lado, hay quienes creen que todo es un montaje diseñado específicamente para volverse viral en las plataformas digitales. Sin embargo, otros usuarios defienden la veracidad de lo paranormal en ese punto exacto de la ciudad.

Entre los escépticos, algunos internautas cuestionaron la naturaleza de la imagen. Argumentaron que los seres sobrenaturales son difíciles de captar en cámaras y que la figura se ve demasiado sólida para ser un fantasma, señalando que la niña no atraviesa una camioneta, sino que le da la vuelta. Otros mencionaron que la figura es muy grande para ser una niña y que, además, genera sombra, sugiriendo que podría tratarse de una mujer disfrazada.

Testimonios desde el sótano

La controversia escaló cuando empezaron a aparecer personas que aseguran haber trabajado en el lugar. Un extrabajador afirmó haber pasado tres años ahí y confirmó que en el sitio existe una presencia paranormal. Otro testimonio añadió que en el sótano se activaban las alarmas y se escuchaban ruidos de cosas que se tumbaban.

Por su parte, otro vigilante describió que trabajar en esos puestos es uno de los labores “más duros”, especialmente en las horas de la noche, debido a que deben lidiar con situaciones sobrenaturales. Este trabajador expresó que solo quienes laboran en vigilancia y en sótanos grandes saben realmente qué es lo que pasa y se escucha en esos espacios.

Lo que no se sabe

Aunque el video ha causado un revuelo impresionante y algunos espectadores insisten en que la forma en que se movía la figura no era "nada normal", todavía hay vacíos. No se conoce la fecha exacta de la grabación ni existen registros adicionales que permitan confirmar si se trató de un fenómeno paranormal o de alguien fingiendo ser un espíritu.

Sinceramente, entre los que creen en fantasmas y los que creen en los filtros de TikTok, nosotros nos quedamos con la duda. ¿Ustedes qué opinan?