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Se armó el problema en un concierto de música popular en Cajicá, Cundinamarca. Andrés Franco, quien es conocido como ‘El Agropecuario’, tuvo un cruce tan fuerte con una mujer del público que terminó pidiéndole que abandonara el lugar.

Todo quedó grabado en un video que ya circula en redes sociales. En las imágenes se ve cómo el artista frena el show para responderle a una asistente que estaba en la zona de palcos. Según la información conocida, la mujer habría manifestado su inconformidad por problemas con el sonido, pues no escuchaba bien la voz del cantante, y habría cuestionado la organización. Según se sabe, la mujer presuntamente lo llamó “ladrón” durante el reclamo.

Franco no se quedó callado y, visiblemente molesto, empezó a preguntarle a la espectadora cuánta plata necesitaba para irse del concierto. El cantante mencionó varias cantidades hasta llegar a los 600.000 pesos para que la mujer dejara el sitio.

La cosa escaló cuando el artista soltó una frase que dejó a muchos pensando: “Por eso Colombia está como está, por personas como usted, señora”. Después de esto, insistió en que se fuera del lugar.

Como era de esperarse, el internet se dividió. Hay quienes defienden al cantante y dicen que cualquier persona reaccionaría así después de recibir insultos en plena presentación. Pero otros piensan que la forma de manejar el desacuerdo fue terrible, sobre todo porque interrumpió el espectáculo frente a todo el mundo.

El caso también abrió espacio para comentarios sobre las condiciones de los eventos musicales y lo que esperan quienes pagan por asistir, particularmente en sonido y organización.

Andrés Franco ya dio la cara en su cuenta de Instagram para explicar lo que pasó. Además, el cantante denunció haber recibido amenazas después del incidente.