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Jhonny Rivera vuelve a Bogotá el 22 de mayo de 2027. El show se llama ‘Campesino a mucho honor’ y se llevará a cabo en El Corazón de Bogotá Arena. La idea del concierto es centrarse en sus raíces y en todo su recorrido por la música popular colombiana.

La venta de boletería comenzó el 17 de noviembre a las 4:00 p. m. a través de TuBoleta. Eso sí, ojo que el evento es solo para mayores de 18 años.

Un camino desde el campo hasta los escenarios

Para los que no están tan al día, Jhonny Rivera es un cantante, actor y empresario nacido en Pereira. Comenzó su carrera musical a principios de los años 2000 y antes se rebuscó en varios oficios: recolectó café, trabajó en mensajería y también en carpintería. Esas vivencias personales y sus historias de amor y desamor fueron la base de sus canciones.

En su trayectoria destacan temas como ‘El dolor de una partida’, ‘Soy soltero’ y ‘Empecemos de cero’, que grabó con Lady Yuliana. También tiene otros hits que seguro se saben, como ‘Mejor solito’, ‘El intenso’, ‘Te sigo queriendo’ y ‘Tengo rabia conmigo’.

Con más de dos décadas de carrera, ya tiene diez álbumes y más de cien canciones compuestas, además de haber tocado fuera de Colombia. De hecho, en noviembre de 2025 el Senado de la República le dio un reconocimiento por su trayectoria, su aporte a la música popular y sus iniciativas sociales.

La identidad campesina ha sido la marca de Rivera siempre; él mismo ha contado en entrevistas sobre su infancia en una vereda de Pereira. Por eso, este concierto en Bogotá es la oportunidad perfecta para conectar ese origen con su música. ¿Quién se apunta a cantar a todo pulmón con él?