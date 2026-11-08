Ensalada de pasta con pollo: la receta rápida para un almuerzo que sí llena

Estilo de vida

Hablemos claro: encontrar un almuerzo que sea rico, que no te deje con hambre a la media hora y que además sea sencillo de armar es un reto. La ensalada de pasta con pollo es la solución perfecta porque combina todo en un solo plato y, lo mejor de todo, es que puedes ajustarla según lo que tengas en la nevera en el momento.

El truco para que esta versión sea más balanceada es no quedarse solo en la pasta y el aderezo. La clave está en meterle bastantes vegetales, usar pollo magro y un aliño simple de aceite de oliva y limón. Así tienes una comida deliciosa que encaja perfecto en una alimentación equilibrada sin complicaciones.

Ingredientes para 2-3 porciones

Para armar esta ensalada necesitas lo siguiente:

250 g de pasta (se recomienda que sea integral)

250 g de filete de pollo

1 pepino

1 tomate

1 pimentón

½ cebolla

50 g de maíz

50 g de queso feta

1 puñado pequeño de perejil o eneldo

1-2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de mostaza

Sal

Pimienta

Orégano

Preparación paso a paso

Empieza cocinando la pasta siguiendo las instrucciones del paquete. El consejo es dejarla un poco al dente para que no pierda su textura cuando esté mezclada en la ensalada. Una vez lista, escúrrela y deja que se enfríe.

Mientras tanto, prepara el pollo. Puedes asarlo en una sartén antiadherente, en el horno o en la freidora de aire hasta que esté bien cocido por dentro. Para darle sabor, agrega sal, pimienta y orégano. Deja que repose unos minutos y luego córtalo en trozos pequeños.

Pasa a los vegetales: lava y pica el pepino, el tomate y el pimentón. Corta la cebolla en tajadas finas y desmenuza el queso feta.

En un bol grande, mezcla la pasta, el pollo y todos los vegetales picados. Suma el maíz, el queso feta y el perejil o eneldo finamente picado.

Para el aderezo, mezcla en un recipiente pequeño el aceite de oliva, el jugo de limón y la mostaza. Vierte esta mezcla sobre la ensalada y revuelve con cuidado para que todo quede bien integrado.

Esta receta se aleja de las salsas pesadas o la mayonesa. Aquí el pollo pone la proteína, los vegetales aportan la fibra y la variedad, y la pasta es la fuente de energía y carbohidratos. Si quieres subirle el nivel de fibra, la pasta integral es la mejor opción. Además, el aceite de oliva es una forma sencilla de añadir grasas buenas sin recurrir a salsas complicadas.

Lo bacano es que puedes personalizarla a tu gusto. Si quieres que quede más completa, puedes añadir tomates cherry, zanahoria, rúcula, espinacas o aceitunas. Si el queso feta no es lo tuyo, puedes quitarlo o usar una cantidad pequeña de otro queso que te guste más. Para un sabor más intenso, un toque de páprika o albahaca le caería genial.

Otra ventaja es que la puedes dejar lista desde antes y guardarla en la nevera para tener el almuerzo resuelto al día siguiente. Eso sí, hay un tip fundamental: si la preparas con muchas horas de anticipación, guarda un poco del aderezo aparte y agrégalo justo antes de servir para que la ensalada se mantenga fresca.

Al final, comer sano no tiene que ser complicado ni significar que debas prohibirte grupos de alimentos. Lo que realmente importa es el equilibrio, la variedad y las cantidades que se ajusten a tus necesidades personales. De hecho, si sigues un plan alimenticio específico o tienes necesidades dietéticas especiales, puedes adaptar estos ingredientes con la ayuda de un nutricionista.