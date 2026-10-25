El procurador se volvió cantante: Gregorio Eljach soltó el cuello con vallenato

Espectáculos

Quién diría que el procurador general de la Nación tenía ese sentimiento guardado. Gregorio Eljach sorprendió a todo el mundo en el Congreso de Camacol cuando decidió soltar la seriedad del cargo y se animó a cantar a todo pulmón un clásico de Los Hermanos Zuleta.

El funcionario se tomó el momento con mucho entusiasmo y pasión, protagonizando una escena que no se ve todos los días en este tipo de encuentros. Eljach demostró que le encanta la música vallenata y dejó salir una faceta mucho más espontánea y conectada con las tradiciones del Caribe colombiano.

Entre tanta agenda institucional y compromisos del Congreso de Camacol, el procurador encontró el espacio perfecto para disfrutar de uno de los géneros más representativos del país. La imagen fue un contraste total a lo que estamos acostumbrados a ver del funcionario en sus actos oficiales, probando que el vallenato se cuela hasta en los eventos más formales.

El curioso momento fue compartido por EL TIEMPO y comenzó a llamar la atención en redes sociales.

¿Será que ahora el señor procurador monta su propio grupo o solo fue el momento de dejarse llevar por el sentimiento?