Montería se prepara para una noche de vallenato en JRr

Espectáculos

El vallenato se toma JRr en Montería el 15 de noviembre. Es la oportunidad perfecta para armar el parche con los amigos, dedicar esas canciones que llegan al alma y dejarse llevar por el sentimiento del acordeón.

La cita promete un ambiente de pura fiesta para corear los éxitos de los artistas favoritos, ya sea que quieran celebrar el amor o soltar todo el despecho acumulado. La recomendación es reunir al combo y reservar el palco para no quedarse por fuera de esta noche vallenata.

Quienes quieran asegurar su lugar o necesiten más información pueden comunicarse a los números 301 421 9222, 302 463 7745 o 300 298 9797.

¿Quién es el amigo que siempre termina llorando con el vallenato y necesita este plan?