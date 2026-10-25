Así fue el debut del Festival Bamba: Juanes, Marc Anthony y puro sabor latino en Chile

Espectáculos

El Festival Bamba hizo su debut el sábado 24 de octubre con una programación extensa que reunió a figuras como Juanes, Marc Anthony, Jovanotti, Los Pericos y Conociendo Rusia. La jornada se vivió como una apuesta ambiciosa por consolidar un nuevo espacio para la música latina en Chile, transformando el Parque O’Higgins en una celebración musical donde se mezclaron distintas generaciones y el público fue creciendo con el paso de las horas.

Desde el anuncio del evento, la idea era clara: crear una versión latina de lo que sería el Lollapalooza. Tanto la producción como el cartel de artistas buscaron estar a la altura de esa expectativa. El despliegue en el recinto reflejó ese deseo de instalarse como un referente de los eventos musicales en el país, transitando por sonidos que fueron desde el pop y el rock hasta el reggae, la salsa y los ritmos urbanos.

Para quienes no conocen a los protagonistas, Marc Anthony es un cantante y actor estadounidense de padres puertorriqueños, referente de la salsa y las baladas en Latinoamérica. Por su parte, Los Pericos son una banda argentina de reggae y ska fundada en 1986, reconocidos como embajadores del reggae por la Jamaica.

Los aciertos y las tareas pendientes

En cuanto a la experiencia general, la oferta gastronómica y la variedad de cocinerías fueron puntos muy favorables. Sin embargo, no todo fue perfecto y el debut dejó tareas pendientes para las próximas ediciones. Una de ellas es la necesidad de ampliar la diversidad musical y, muy importante, generar mejores incentivos para que la gente llegue más temprano. Una programación tan atractiva necesita que los primeros nombres también logren convocar al público para que la experiencia se viva desde el primer minuto.

Lo que sí sostuvo la primera jornada fue la calidad musical. El festival demostró que tenía argumentos suficientes para defender su propuesta, apoyándose tanto en trayectorias internacionales indiscutibles como en propuestas chilenas que merecen más reconocimiento.

El talento nacional se tomó el escenario

Uno de los puntos más interesantes fue descubrir artistas nacionales con identidad propia. Seamoon fue una de las presentaciones más destacadas, confirmando que es un nombre clave del pop contemporáneo chileno. Su voz extraordinaria y sensibilidad interpretativa fueron el motor de un show donde destacó la inclusión de una versión de una canción de Violeta Parra, vinculando su propuesta con la tradición musical chilena sin perder su personalidad.

Otro gran momento nacional estuvo a cargo de Catalina y las Bordonas de Oro, agrupación referente del nuevo folclor y la balada chilena. El grupo presentó un espectáculo sólido centrado en su disco más reciente, La alegría de los que lloran. Catalina Plaza destacó nuevamente por una voz aterciopelada y una elegancia que permitió sostener la emoción de las canciones sin caer en excesos.

Comparando este show con su paso por el Festival Ruidosa, se notó una evolución en la energía y la seguridad escénica. Con canciones como Presagio, la banda profundizó en su dimensión de balada, dejando en segundo plano sus facetas más folclóricas y demostrando que su proyecto está en pleno crecimiento sin sacrificar la identidad que los define.

Brillo internacional y colaboraciones

La cantante puertorriqueña Gale trajo una propuesta sencilla pero efectiva, usando un teléfono rojo como recurso escénico para conectar con la audiencia. Aunque su despliegue fue discreto y no dependió de grandes recursos visuales ni una formación instrumental extensa, Gale logró llenar el escenario con carisma, talento y una voz dulce. Sus letras, que oscilan entre el pop latino y lo urbano, exploraron temas de desamor, empoderamiento y relaciones personales.

El momento más especial de Gale ocurrió cuando compartió escenario con Juanes para interpretar Fotografía, dejando claro que su participación en el cartel iba más allá de su actuación individual. En otra línea, Coti ofreció uno de los espectáculos más sólidos de todo el sábado, consolidando su presencia como referente del pop rock latino.