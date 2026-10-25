Marinilla se puso las pilas: gastronomía, música y un hotel con sello Michelin

Espectáculos

Si buscan escapar de la ciudad sin pegarse un viaje eterno, Marinilla es la fija. Este municipio del oriente antioqueño se ha convertido en un destino donde la música, la comida y la tradición se mezclan para armar un plan completo, ya sea para un día o todo un fin de semana.

El plato fuerte de estos días es el hotel Cannúa Lodge. El sitio se acaba de lucir porque conservó por segunda vez consecutiva las Dos llaves Michelin en 2026, un reconocimiento que ya había ganado en 2025. Para los que no saben, esto significa que es una estancia excepcional en diseño, arquitectura y hospitalidad. Además, el hotel juega limpio con el planeta y la gente, pues contrata a gran parte de su personal de las comunidades vecinas.

Para los que se quedan en el lodge, el menú de actividades está potente: avistamiento de más de 80 especies de aves, parapente, catas de café y chocolate, y caminatas por senderos que incluyen una ruta indígena prehispánica.

Más que un solo hotel

Pero Marinilla no es solo lujo. Si quieren cultura, la Casa de la Cultura José Duque Gómez tiene una colección impresionante de 2.586 cruces, cristos y crucifijos que es una locura por su variedad. Para los melómanos, la fábrica de guitarras El Ensueño es el lugar para entender cómo se hacen estos instrumentos y por qué son tan clave en la identidad del pueblo, donde la trova y la guitarra mandan.

En el lado gastronómico, hay de todo: desde restaurantes gourmet hasta los clásicos que no fallan, como la arepa de queso, la de maíz pija y el merengón. Y si quieren fiesta, la cita es en enero con la Fiesta de la Vaca en la Torre.

Naturaleza y adrenalina

Para cerrar con broche de oro y aire puro, está el Parque Ecológico Alcaravanes, en la vereda del mismo nombre. Ahí el plan es más activo: pesca, canopy, cuatrimotos, cabalgatas o un picnic tranquilo con la familia y los amigos.

¿Quién se anima a armar la maleta y caerle a Marinilla este fin de semana?