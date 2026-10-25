Alejandro Palacio y Rafael Santos se reúnen para revivir un clásico de Diomedes Díaz

Espectáculos

Alejandro Palacio y Rafael Santos se reencontraron en Bogotá para grabar una canción y su respectivo videoclip, los cuales ya están disponibles en YouTube. El tema elegido es "Todo Es Para Tí", un clásico que el Cacique de la Junta lanzó originalmente en 1982. Para darle ese toque vallenato auténtico, los artistas contaron con la compañía del acordeonero Jimmy Zambrano en la grabación.

Palacio explicó que la canción tiene un ritmo alegre y festivo, diseñada específicamente para que suene con toda en las fiestas decembrinas y los carnavales. Según el cantante, esta colaboración es un homenaje al vallenato y surge como respuesta a los pedidos constantes del público, que quería ver a este dúo nuevamente en un estudio de grabación.

Este proyecto musical es el resultado de una amistad que empezó hace más de una década. Ambos se conocieron en 2012 durante las grabaciones de la telenovela sobre Rafael Orozco, donde Palacio tuvo el papel protagónico y Santos interpretó a Dionisio Maestre. En esa producción, Santos hizo una versión dramatizada de la historia de su propio padre, el cantante Diomedes Díaz, papel que le consiguió una nominación como Actor Revelación en los Premios India Catalina de 2013.

Amistades que sobreviven al set

La química que surgió en la ficción sigue intacta. Palacio contó que mantiene una comunicación constante a través de redes sociales con varios de sus excompañeros de reparto. Uno de los vínculos más fuertes es el que tiene con Mario Espitia, quien interpretó a Teto Tello en la serie. Según el artista, todavía se escriben con frecuencia y usan los mismos apodos que inventaron durante las jornadas de grabación.

Para Palacio, el ambiente de trabajo que vivieron en el set fue la clave para que estos vínculos se transformaran en amistades reales que perduran en el tiempo, incluso ahora que la telenovela se encuentra en retransmisión por el canal Caracol Televisión.

El reto de dejar de ser el ídolo

Separarse del personaje de Rafael Orozco no fue una tarea sencilla para Alejandro Palacio. El cantante reveló que convertirse en la voz del Binomio de Oro fue uno de los desafíos más grandes de su carrera, llegando a un punto donde la línea entre su propia identidad y la del cantante vallenato se volvió difusa debido a la entrega total que puso en el papel.

Para no sentir un choque tan brusco en su imagen, Palacio decidió hacer una transición progresiva al terminar el rodaje. Durante varios meses mantuvo el bigote característico de Orozco y fue recortándolo poco a poco hasta eliminarlo por completo. Palacio describió este momento como un proceso complejo, ya que pasó más de un año viéndose en el espejo y sintiendo que la diferencia entre él y el personaje era demasiado delgada.

Este cambio físico le generó una sensación de extrañeza y despersonalización. El artista recordó que, al verse al espejo sin los rasgos de la producción, no se reconocía y tuvo que repetirse internamente: "Ok, soy Alejandro, soy Alejandro", para volver a hallar su propia imagen.

La separación definitiva del personaje coincidió con el lanzamiento de su álbum en CD y DVD, titulado "La voz del ídolo", el cual obtuvo una nominación a los Latin Grammy. En esa etapa, Palacio y su sello discográfico decidieron que se presentara sin bigote para reforzar su identidad como solista, camino que ya había empezado desde su salida del Binomio de Oro de América en 2008. Palacio enfatizó que este proceso gradual de desligarse de la imagen de Rafa fue la decisión más idónea, basándose siempre en el respeto hacia la memoria del cantante y la comunidad vallenata que mantiene vivo su legado.

Sinceramente, quitarse el bigote después de un año de creerse otra persona debe ser un viaje mental muy fuerte, ¿no creen?