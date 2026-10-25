Conselho: el vallenato que llega a Brasil y recibió una recomendación editorial de Billboard

Espectáculos

Imagínense que el acordeón se encuentra con la vibra brasileña y el resultado es una propuesta que llama la atención. Eso fue lo que pasó con “Conselho”, la canción de Kanakué y Glaydon José que recibió una recomendación editorial de Billboard.

Seamos claros: que Billboard te eche un ojo es un impulso gigante para que cualquier propuesta musical se mueva y gane visibilidad en la industria. Aunque hay que aclarar que este tipo de mención no es un premio ni significa que ya estén coronados en los listados de éxitos, el hecho de que la editorial lo recomiende es un golazo para la difusión del tema.

La jugada aquí fue unir el vallenato colombiano con influencias brasileñas. Glaydon José, artista brasileño que encontró en nuestro género una fuente de inspiración, se alió con Kanakué para crear algo que mantiene la esencia del vallenato y busca acercar el género a públicos de otros países.

Es muy bacano ver cómo el vallenato, que tiene toda esa historia ligada a las tradiciones del Caribe colombiano, ha llegado a distintos mercados y ha encontrado nuevas formas de expresión. Con “Conselho”, los artistas exploraron la mezcla de idiomas y referencias culturales sin dejar que las raíces musicales se perdieran en el camino.

Para Kanakué y Glaydon José, este lanzamiento no es solo sacar una canción más, sino una apuesta real por ampliar el alcance de su trabajo. La idea es demostrar que el vallenato puede dialogar con otras culturas y que la perspectiva de un artista brasileño abre puertas a nuevas conexiones entre las escenas musicales de ambos países.

Al final, ambos intérpretes se suman a esa corriente de artistas que no se quedan quietos y buscan caminos nuevos para la música latina. La recomendación de Billboard es el empujón perfecto para seguir proyectando este sonido tradicional frente a audiencias internacionales.

¿Será que el vallenato se vuelve el nuevo género favorito en Brasil?