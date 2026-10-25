Karol G arrasó en los Billboard de la Música Latina pero no se apareció en la gala

Espectáculos

Karol G ganó cuatro Premios Billboard de la Música Latina el jueves 22 de octubre, aunque no asistió a la ceremonia. De sus trofeos, el más especial fue el de Artista de los Fans, la primera categoría en la historia de estos premios que se definió por votación del público. La cantante de Medellín llegó al evento como la mujer con más nominaciones, sumando nueve en total.

Además del premio de sus seguidores, se coronó como Artista Femenina del Año tanto en Hot Latin Songs como en Top Latin Albums. Completó su cuenta con el premio a Canción Latin Pop del Año por Coleccionando heridas, el dueto que grabó con el cantautor mexicano Marco Antonio Solís. A pesar del éxito, no logró llevarse los premios a Artista del Año ni Gira del Año, que quedaron en manos de Bad Bunny, quien tampoco fue a la gala.

Una noche de récords y ausencias

La gala, celebrada en el James L. Knight Center de Miami, fue dominada por la agrupación mexicoestadounidense Fuerza Regida, que se llevó ocho galardones. Entre sus premios estuvo Canción Regional Mexicana del Año por Marlboro rojo y el Premio Billboard Vanguardia. Jesús Ortiz Paz, líder del grupo, afirmó al recibirlo: "Vamos a seguir trabajando y vamos a conquistar el mundo, si Dios quiere".

En la tabla de ganadores, Bad Bunny quedó con siete premios, mientras que Peso Pluma y Romeo Santos empataron con Karol G al llevarse cuatro cada uno. Por otro lado, la española Rosalía sí asistió para recibir el Premio Billboard Salón de la Fama de manos de Juan Luis Guerra. Rosalía mencionó que no podría ser artista sin quienes estuvieron antes, citando a Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Daddy Yankee y el mismo Guerra.

El despliegue colombiano en el escenario

Aunque Karol G no estuvo presente, el talento colombiano se sintió fuerte. La gala fue conducida por la actriz Carmen Villalobos y el presentador mexicano Javier Poza. Tras la apertura de Elvis Crespo y Víctor Manuelle, la primera presentación con un colombiano fue la de el rapero Nanpa Básico y la cantante venezolana Nella, quienes interpretaron Todo cambia frente a imágenes de los terremotos en Colombia y Venezuela, cerrando con plantas verdes brotando entre escombros como símbolo de esperanza.

Kapo se tomó la escena con Reina (Kriminal), cantando sobre una roca bajo una palmera y rodeado de bailarines; según Billboard, el tema alcanzó el puesto seis de la lista Billboard Colombia Hot 100. Por su parte, Manuel Turizo puso a todos a bailar con Como fuera, dándole un aire tropical a la pista.

En el tributo a Juan Gabriel, Paola Jara y Jessi Uribe se lucieron vestidos de charros con lentejuelas para cantar Así fue, logrando que el público se pusiera de pie. En este mismo homenaje participaron Pablo Alborán, Carlos Rivera, Yahritza y Su Esencia.

Otros nominados y reconocimientos

La competencia estuvo reñida. Shakira y Beéle sumaron cinco nominaciones cada uno, compitiendo juntos por Canción Latin Pop del Año con Algo tú. Beéle también buscó el premio con su álbum Borondo y la canción La plena (W Sound 05), grabada con Westcol y Ovy On The Drums.

En las otras categorías resaltaron nombres conocidos. En ritmo latino aparecieron Feid, J Balvin y Ryan Castro. En pop estuvieron Maluma, Morat, Kapo y Kali Uchis. Finalmente, en música tropical se nominaron Carlos Vives, Grupo Niche y Fonseca con su disco Antes que el tiempo se vaya.

La noche cerró con homenajes al panameño Rubén Blades, quien recibió el Premio Billboard Ícono, y al mexicano Cristian Castro, premiado con el Billboard Trayectoria Artística, quien celebró cantando Antes que te cases junto al dúo Ha*Ash. El evento, transmitido por Telemundo y Peacock, también contó con presentaciones de Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Ozuna, Wisin con Ivy Queen, Tito Double P y Xavi.