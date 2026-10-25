Karina García y Kris R ponen fin a los chismes con una aparición muy romántica en Bogotá

Espectáculos

La tensión en redes sociales terminó el viernes 23 de octubre. Karina García y Kris R volvieron a mostrarse juntos durante el concierto del rapero en el Movistar Arena de Bogotá, cortando de tajo todas las especulaciones sobre una supuesta ruptura que llevaban semanas circulando entre sus seguidores.

Karina García, quien es modelo y participó en La casa de los famosos Colombia, asistió al evento y compartió el espacio con Kris R frente a todo el público. La pareja protagonizó varias escenas afectuosas que fueron capturadas en videos y difundidas rápidamente en redes sociales, lo que muchos interpretaron como una respuesta a los rumores.

El detonante de los rumores

El chisme empezó a correr fuerte cuando los seguidores notaron que ambos habían eliminado varias publicaciones donde aparecían juntos en sus perfiles de Instagram. A esto se le sumó que dejaron de compartir contenido en conjunto y pasaron varios días sin hacer ninguna aparición pública, lo que alimentó la teoría de que estaban atravesando una crisis o un distanciamiento.

Aunque Kris R ya había salido a hablar en una ocasión para asegurar que la relación se mantenía firme y que su vínculo se basaba en el amor y el respeto, sus palabras no fueron suficientes para calmar a los usuarios. Mucha gente sentía que faltaba una señal pública de Karina García, quien se había mantenido en total silencio sobre el tema, limitándose a compartir contenido sobre su familia y su maternidad.

Una noche de romance y embarazo

La reaparición ocurrió en un momento clave para Kris R, ya que se presentó ante el público bogotano en un concierto con localidades agotadas y contó incluso con la presencia del rapero puertorriqueño Cosculluela. Antes de que empezara el show, la pareja posó para las cámaras y los asistentes, mostrándose sonrientes mientras conversaban.

Karina llamó la atención luciendo un enterizo blanco que resaltó su embarazo. Durante la noche, permaneció muy cerca del artista y se registraron besos y abrazos antes del inicio del espectáculo. Estos gestos fueron interpretados por sus fans como la confirmación de que todo está bien entre ellos. Cabe resaltar que la modelo había llegado a la capital colombiana junto a sus hijos, un detalle que ya había despertado comentarios previos, aunque la pareja no confirmó si su viaje estaba ligado al concierto hasta el momento de la presentación.

El momento más viral del show

El punto máximo de la noche ocurrió cuando Kris R, en medio de su presentación, se acercó a Karina García y se arrodilló frente a ella sobre el escenario. En un gesto que desató gritos y aplausos en todo el Movistar Arena, el cantante le dio un beso en el vientre mientras le dedicaba palabras afectuosas.

Este momento fue grabado desde distintos puntos del recinto y se volvió tendencia en TikTok, Instagram y X. Los videos muestran a la creadora de contenido respondiendo con sonrisas y abrazos. Incluso, algunos fragmentos que circularon en cuentas de entretenimiento sugieren que se percibió un movimiento en el vientre de Karina justo después del beso del rapero.

Actualmente, la pareja espera un hijo, aunque hasta ahora no ha revelado públicamente el nombre que eligió. Sobre la fecha del parto, Karina ha respondido a sus seguidores aclarando que aún no conoce el día exacto en que nacerá. La modelo no había publicado explicaciones sobre la eliminación de las fotografías, y los momentos que compartió con el cantante se convirtieron en la principal respuesta pública frente a los rumores.