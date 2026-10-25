Mariangel Sarabia se atrevió a montar Amor Marginal en vallenato y el internet explotó

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Mariangel Sarabia acaba de soltar una bomba musical que tiene a todo el mundo comentando en redes sociales. La intérprete decidió tomar el clásico tema "Amor Marginal", una pieza emblemática de la gaita, y transformarla completamente en una versión de vallenato. Esta apuesta no fue planeada en un estudio, sino que nació de la improvisación más pura, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral que ha generado tanta admiración como debate en las plataformas digitales.

Mariangel es una artista que se mueve entre dos mundos, habiendo crecido con la brisa de Barranquilla y el calor de Maracaibo, lo que le permite fusionar estas culturas. Esta versión de "Amor Marginal" es, para ella, un acto de justicia poética hacia la obra del maestro Víctor Hugo Márquez, ya que considera que una canción con más de medio siglo de historia merecía un reconocimiento de este nivel para alcanzar una trascendencia internacional.

De una charla entre panas a un hit viral

Todo empezó de la forma más orgánica posible. Durante una visita reciente, Mariangel estaba en medio de una charla amena con amigos donde les contaba sobre su trayectoria en el género vallenato. Entre risas y bromas, el grupo la retó a cambiar de estilo y a cantar una gaita. Aunque al principio le sugirieron otros temas, la cantante sintió que el momento pedía algo más fuerte y, con picardía, anunció: "No, yo voy a cantar la de la mujer sufrida con varios hijos… la de Gladys Vera".

Sin haber ensayado ni un segundo y apoyada únicamente por los músicos que la acompañaban en su onda vallenata, se dejó llevar por la emoción y empezó a cantar los versos de "Amor Marginal". Esta canción fue escrita por el poeta Víctor Hugo Márquez y se grabó en 1976 con la voz de Gladys Vera y la agrupación Santanita, quedando marcada en la historia del Zulia. El video de esa improvisación terminó en internet y se volvió una locura, superando las 400.000 reproducciones con miles de fans celebrando el giro fresco que le dio a la canción.

El camino al estudio y la unión de dos banderas

Al ver que la gente no paraba de comentar que era su "gaita favorita" y notar el impacto mediático, Mariangel decidió que el momento era perfecto para inmortalizar la canción formalmente. Para hacer esto, buscó el apoyo de Carlos Humberto López, acordeonero exintegrante del Binomio de Oro y también de talento colombo-venezolano, logrando así una unión musical entre dos orillas. Todo este proceso fue posible gracias a los arreglos musicales del productor Frank de Barros.

La apuesta no se quedó solo en el audio. Para el lanzamiento en Spotify, Apple Music y Deezer, la artista rodó un videoclip oficial en YouTube. La grabación fue un reto físico y visual, ya que se realizó desde la madrugada en la inmensidad del Lago de Maracaibo. En el video, Mariangel aparece subida en un pilote en medio del estuario, vestida como una reina de la zulianidad, rindiendo tributo a sus raíces y demostrando que la música no conoce fronteras.

Lo que viene en el radar de Mariangel

Este proyecto se suma a la agenda cargada de la cantante. El año pasado tuvo un paso consagratorio por el Festival de la Chinita junto a Diego Daza y ya tiene programadas sus presentaciones para este año, incluyendo la Feria Internacional de La Chinita y varios shows en el exterior.

Pero lo que realmente tiene a los fans expectantes es su próxima producción discográfica integral. Mariangel está afinando los detalles de un disco que promete ser un despliegue de lujo, ya que incluirá colaboraciones y versiones junto a figuras pesadas como Silvestre Dangond, Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez y Ricardo Montaner, además de un amplio repertorio de parrandas. Con este camino, la artista reafirma que cuando se mezcla el respeto por la tradición con el talento, el sonido del Zulia puede volar por todo el mundo.

¿Se atrevería alguien más a tocar un clásico así o Mariangel se pasó de valiente con este vallenato?