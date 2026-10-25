El vallenato se tomó Ibagué con un parche gratuito
Ibagué vivió una tarde cargada de ritmo el domingo 18 de octubre. El Centro Comercial La Estación fue el escenario de un evento musical donde se reunieron diversas agrupaciones y artistas para celebrar el vallenato, uno de los géneros más populares de Colombia.
La cita empezó a las 2:00 de la tarde y lo mejor de todo fue que la entrada fue gratuita para todo el mundo, ideal para armar el plan en familia o con los amigos. La programación estuvo diseñada para que el público cantara y disfrutara de la tradición musical en vivo.
El lineup estuvo bien variado. Se presentaron Los Parceritos del Vallenato, Vallenato Fusión, La Banda del Sabor y El Poder Vallenato. También le pusieron sabor a la jornada La Locura Vallenata, Tsunami Vallenato y Rafa Padilla con su show Vallenato a la Carta.
Mauricio Hernández Cala destacó el talento de los artistas locales y señaló que es clave crear estos espacios para impulsar sus propuestas musicales. El objetivo de la iniciativa fue darles visibilidad a los intérpretes y acercar a la gente a las expresiones culturales que mantienen vivo el género en la región.
Para cerrar con broche de oro, durante el festival se hizo un homenaje a un acordeonero seleccionado del evento, reconociendo su talento y todo lo que ha aportado a la música vallenata. Fue un encuentro donde los protagonistas absolutos fueron las voces, el sentimiento y, obvio, el acordeón.
¿Ustedes se habrían lanzado a bailar vallenato en pleno centro comercial?