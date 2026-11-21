Espectáculos

Bogotá se prepara para una noche de puro sentimiento este 21 de noviembre en el estadio El Campín. El concierto ‘Juntos de Nuevo- Misión Campín’ reúne a una nómina de lujo para cantar todos los éxitos del vallenato romántico frente a unas 40 mil personas.

En el escenario estarán Álex Manga, Nelson Velásquez, Hebert Vargas, Luis Mateus, Miguel Morales, Álex Martínez, Daniel Calderón, Los Gigantes del Vallenato, Amín Martínez y el Binomio de Oro. Si usted es de los que quiere llorar con estas letras, pilas que las puertas abren a las 3 de la tarde, así que lo ideal es llegar temprano para no pelear con el tráfico.

Para que no los reboten en la entrada, tengan en cuenta que solo se permiten bolsos pequeños, ropa cómoda, celular, baterías portátiles pequeñas y las boletas compradas en tuboleta.com o puntos físicos. Ojo: el evento es solo para mayores de 18 años y recomiendan moverse en transporte público.

Por otro lado, queda prohibido entrar con comida, bebidas, sombrillas, cámaras profesionales o semiprofesionales, objetos cortopunzantes, armas y correas con hebillas contundentes. Tampoco se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez, bajo efectos de sustancias psicoactivas, menores de edad o mujeres con más de cinco meses de gestación.

Así se organizan los ingresos

Para evitar el caos, el estadio tiene cinco puntos de entrada según su ubicación y tipo de boleta:

Ingreso 1 (costado norte, Diagonal 61C): Para palcos oro y plata, sillas platino, norte alta puerta 11 y norte baja puerta 14.

Ingreso 2 (costado oriental): Para oriental alta puerta 30 y oriental baja puertas 26, 27 y 28.

Ingreso 3 (costado suroriental): Invitados especiales oriental, palcos alfombra roja y palcos diamante del costado oriental.

Ingreso 4 (costado suroccidental): Invitados especiales y palcos alfombra roja y diamante del costado occidental.

Ingreso 5 (costado noroccidental, carrera 30): Occidental alta puerta 7, occidental alta VIP puerta 2 y occidental baja puertas 2, 4 y 5.

Ya saben, preparen el pañuelo para el romanticismo y no se olviden de revisar bien el bolso antes de salir.