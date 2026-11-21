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Nathalie Monsalve sacudió las redes sociales al publicar una comparación cruda sobre su salud física y emocional de los últimos cinco años. A través de dos fotos, la creadora de contenido contrastó su presente a los 32 años, enfocada en su bienestar y viviendo en Estados Unidos, frente a una crisis personal que vivió a los 27 años, época en la que todavía tenía un noviazgo mediático con el chef Jorge Rausch.

En una imagen reciente tomada en un gimnasio, Monsalve describió lo que hoy considera un "mal día": no caminar sus 10 mil pasos, encontrar su clase de Pilates llena, no ver a su mejor amiga, que lloviera en Miami, no ir a la playa, no tener planes para estrenar un outfit o no tener viajes planeados.

Sin embargo, el impacto real estuvo en la segunda imagen, donde mostró cómo se sentía a los 27 años. En ese entonces, confesó que un mal día significaba no tener ganas de levantarse de la cama, no superar la muerte de su papá, tener 10 kilos de más y sentirse infeliz con su vida. Además, admitió que no quería hablar con su familia, sentía que no tenía el control de su vida y que los antidepresivos no le estaban ayudando.

Este testimonio encendió la conversación en redes, ya que muchos usuarios recordaron que por aquel entonces ella compartía su vida sentimental con Jorge Rausch. Con este mensaje sobre salud mental y amor propio, la influenciadora mostró su proceso de transformación tras dejar atrás el aislamiento familiar y el duelo no resuelto, recibiendo decenas de reacciones de apoyo por su recuperación.