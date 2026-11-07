Mensaje de agradecimiento en las redes de Kbeto Zuleta tras el accidente en el río Ariguaní

Espectáculos

Las redes sociales de Kbeto Zuleta publicaron un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes han acompañado al cantante y a su familia. En la publicación, se destacan las oraciones, los mensajes de cariño y la solidaridad recibida desde diferentes regiones de Colombia mientras el artista continúa su proceso de recuperación en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

“A toda Colombia, gracias de corazón por sus oraciones, por estar pendientes de KBeto y por cada mensaje de cariño que nos han hecho llegar”, dice el texto compartido en sus plataformas digitales. El mensaje también resalta que sentir el respaldo de tantas personas en el país los llena de gratitud y esperanza.

El accidente ocurrió el 26 de octubre, cuando el bus donde viajaba Kbeto Zuleta y los integrantes de su agrupación cayó al río Ariguaní. El grupo regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre. En la tragedia murieron el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold David Santana Martínez, y otros músicos resultaron heridos.

Kbeto Zuleta sufrió lesiones graves que llevaron a los médicos a amputarle la pierna izquierda. Por esta razón, permanece bajo atención médica en Barranquilla.

Ante esta situación, su padre, el cantante Poncho Zuleta, decidió suspender temporalmente sus presentaciones para acompañarlo. “Necesito estar al lado de mi hijo”, expresó el artista al priorizar el apoyo familiar durante la recuperación de Kbeto.