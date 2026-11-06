La Segura confesó que la está pasando mal tras su operación de columna

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Natalia Segura, conocida como La Segura, confesó que el dolor tras el bloqueo en su columna es mucho más intenso de lo que aparenta ante sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido confesó que se siente muy mal, asegurando que tiene tanto dolor que no sabe ni dónde poner la pierna.

Segura explicó que el aumento del malestar durante las primeras horas es un efecto esperado del bloqueo. Según sus palabras, es normal sentir más dolor durante los primeros tres a cinco días después del procedimiento. Aunque admitió que es experta en verse como si no pasara nada, escribió la palabra paciencia en letras grandes sobre su imagen para dejar claro que la situación es difícil.

El regreso a casa y las secuelas

Pese al malestar, la influenciadora anunció que regresaba a su hogar, describiendo el dolor como el hijueperra en un video grabado desde la clínica. En ese clip aclaró que los efectos del bloqueo pueden demorar varios días en evidenciarse, ya que el paciente queda muy amayugadito unos días antes de saber si el procedimiento funcionó.

En una segunda publicación, Natalia mostró la cicatriz en su espalda, la cual es una secuela de los biopolímeros. Además, señaló que percibe una bolita en la parte baja de la zona intervenida, detalle que generó preocupación entre sus seguidores. La comunidad reaccionó enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación, mencionando que saben lo que ella padece cada vez que le realizan estos bloqueos.

El camino a la hospitalización

La crisis de salud que llevó a Segura a estar hospitalizada desde el 29 de octubre comenzó aproximadamente 15 días antes de esa fecha. La vallecaucana notó molestias que fueron escalando hasta el punto de impedirle caminar. Aun así, viajó a Bogotá para asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

La situación se volvió crítica al regresar a Medellín, donde sufrió un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba. Este hecho motivó su traslado de urgencia a una clínica privada. Debido a este estado de salud, Natalia y su esposo, Ignacio Baladán, se vieron obligados a cancelar su participación como presentadores en los Premios Heat en México.

Hallazgos médicos y posibles soluciones

Durante su estancia clínica, se le realizaron estudios de imagen mediante resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC). Estos exámenes arrojaron dos resultados específicos: dos vértebras están ejerciendo presión sobre un disco intervertebral y existe la presencia de un fragmento metálico de origen indeterminado cerca de la columna. Sobre este último punto, el especialista descartó que sea la fuente del dolor y desaconsejó extraerlo quirúrgicamente.

En caso de que el bloqueo actual no produzca los resultados esperados, el equipo médico evalúa una segunda alternativa: la implantación de una bomba intratecal. Este dispositivo se encarga de administrar microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

El dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular que padece Natalia son consecuencia de un ataque armado ocurrido el 23 de noviembre de 2013 en Cali. En aquel evento, recibió tres impactos de bala que comprometieron su médula espinal y su columna vertebral.