Soraya Montaño y el caos de los Pombo: llega ‘¿En qué lío me metí?’ a Caracol

Espectáculos

Caracol Televisión, una de las principales redes de televisión privada de Colombia, estrena el lunes 9 de noviembre ‘¿En qué lío me metí?’. La serie se emitirá de lunes a viernes en el horario después de ‘Yo me llamo’ y propone una mezcla de comedia, romance y suspenso.

Un testamento que lo cambia todo

La historia se centra en Soraya Montaño, una fisioterapeuta trabajadora y de buen corazón que ve su vida transformada tras la muerte de Mario Pombo. Mario no era cualquier paciente; era un empresario reconocido y dueño de la compañía textil EmmaPombo. El giro ocurre cuando Francisco, el abogado del empresario, revela el testamento: Mario nombró a Soraya como la nueva gerente de la compañía.

Pero no todo es poder y dinero. Soraya tiene la responsabilidad de elegir quién quedará al frente de los negocios y bienes de la familia. El tiempo corre en contra, ya que tiene un plazo de seis meses para tomar la decisión. Si no elige a un sucesor en ese periodo, toda la fortuna terminará en una fundación. La trama se complica cuando la familia Pombo descubre que la muerte de Mario no fue natural, sino que fue asesinado, convirtiendo la disputa por la herencia en una búsqueda del culpable.

Soraya deberá lidiar con las presiones familiares mientras sospecha que el asesino podría estar entre los mismos candidatos que aspiran al control de la empresa.

Entre la impulsividad y la ambición

Yuri Vargas es quien le da vida a Soraya. La actriz describe a su personaje como una mujer luchadora que perdió a sus padres siendo muy joven y que, aunque cree en los sueños, tiene un lado imprudente, desparpajado y arriesgado. Para lograr un resultado realista, Vargas investigó sobre la fisioterapia y contó con el apoyo de un médico de la Selección Colombia de fútbol para orientarla en las escenas técnicas.

En la otra acera está Carlos Pombo, interpretado por Sebastián Carvajal. Carlos es la definición de la ambición: un hombre egocéntrico que hará lo que sea por controlar el imperio familiar. Carvajal mencionó que el personaje es un reto porque es muy diferente a su propia personalidad, aunque adelantó que el personaje tendrá un giro y aprenderá de sus decisiones a medida que la historia avance.

Comedia negra y un elenco nutrido

La serie no se toma todo tan en serio. Carvajal destacó que la producción es una comedia negra, llena de comentarios de doble sentido diseñados para conectar con el público colombiano. Por su parte, el productor general Asier Aguilar explicó que el mayor reto fue equilibrar el humor con la trama del asesinato, manteniendo siempre el tono divertido de la protagonista mientras ella navega en un entorno familiar obsesionado con el poder.

El equipo de dirección está liderado por Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea, quienes junto al equipo de arte y fotografía, buscan una imagen moderna. Además, la producción aspira a recuperar la esencia de comedias clásicas del canal como ‘Pedro el escamoso’, ‘Vecinos’ y ‘Pecados capitales’.

El reparto es bastante robusto y cuenta con la participación de Amparo Grisales, Jorge Cao, Chichila Navia, Jimmy Vásquez, Sebastián ‘Chachán’ Sánchez, Catalina Londoño, Andrés Sandoval, María Helena Döering, Julio Sánchez Cóccaro, Laura Taylor, María Laura Quintero y Brandon Figueredo.

Sinceramente, que una fisioterapeuta termine siendo la jefa de una empresa textil suena al caos más delicioso de la televisión. ¿Quién creen que sea el asesino?