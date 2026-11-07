Sebastián Montoya pone la mira en México y confiesa que necesita resultados para saltar a la F1

Espectáculos

Sebastián Montoya ve como una oportunidad "irresistible" el hecho de correr el próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez, casi al mismo tiempo que se celebre el Gran Premio de Fórmula 1 de México. El piloto de Fórmula 2 ya tuvo la oportunidad de dar unas vueltas a la pista en México recientemente, una experiencia que describió como increíble y que lo llenó de ilusión para regresar en la siguiente temporada.

La cita para las categorías de Fórmula 1 y 2 en la capital mexicana ya tiene fecha: se llevarán a cabo del 29 al 31 de octubre de 2027. Montoya admitió haber sentido celos de los pilotos de la máxima categoría por correr en un lugar tan especial para Latinoamérica, asegurando que es un circuito espectacular y prometiendo dar un gran show a los aficionados mexicanos si logra estar presente.

Sebastián Montoya es un automovilista colombiano que actualmente compite en la Fórmula 2 con la escudería Prema Racing y es hijo del ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya.

Entre la adrenalina de la F2 y la meta de la F1

Montoya se encuentra en sus últimos días con Prema Racing, el equipo que le abrió las puertas de la Fórmula 2 en 2025. La Fórmula 2 es considerada un semillero de pilotos que abastece a la Fórmula 1. Según el piloto, las carreras de F2 pueden llegar a ser más entretenidas que las de F1 debido al arrojo de los jóvenes que buscan llamar la atención de los equipos grandes.

El piloto sostiene que el nivel de competencia es muy cercano y que los corredores de la segunda categoría demuestran ser capaces de competir al máximo nivel. Sin embargo, reconoce que esa misma ansia por demostrar que son las estrellas del futuro hace que, en ocasiones, cometan excesos durante las carreras.

Para Montoya, llegar a la Fórmula 1 no es cuestión de suerte, sino de trabajo y evidencias. Citó como ejemplos a pilotos actuales de la parrilla que pasaron por la Fórmula 2, como George Russell, Lando Norris, Alexander Albon, Andrea Antonelli y Franco Colapinto, destacando que todos ellos son pilotos rápidos que ya demostraron su capacidad en esa categoría.

El camino latinoamericano y la autocrítica

El piloto enfatizó la importancia de que los latinoamericanos se ayuden entre sí. En su categoría, destaca la presencia del brasileño Rafael Câmara, quien lidera la competencia con Invicta Racing, así como de su compatriota Emerson Fittipaldi Júnior. También forman parte de la parrilla los mexicanos Noel León, con Campos Racing, y Rafael Villagómez, de Van Amersfoort Racing, además del paraguayo Joshua Duerksen y el argentino Nico Varrone.

Montoya ha sido honesto sobre su situación actual. Aunque considera que muchos saben de lo que es capaz, reconoce que necesita dar resultados concretos. Calificó el año actual como complicado y frustrante debido a problemas internos en su equipo, pero dejó claro que debe sobreponerse a esos obstáculos si quiere ser considerado para ascender a la Fórmula 1 y convertirse en uno de los mejores pilotos del mundo.

El crecimiento de la Fórmula 2

El calendario de la Fórmula 2 sigue expandiéndose y su próxima cita será el Gran Premio de Catar, en el Circuito Internacional de Lusail, del 27 al 29 de noviembre. Esta expansión incluye la llegada a México, un paso que Bruno Michel, director general de la FIA Fórmula 2, describió como lógico dado el éxito del Gran Premio de México desde 2015. Según Michel, llevar el serial a nuevos lugares permite alcanzar nuevos aficionados y atmósferas fantásticas.

Desde que la categoría inició su temporada inaugural en 2017 —tras el acuerdo entre la FIA y la GP2 Series—, ha logrado consolidarse como una plataforma de éxito. Hasta antes de la temporada 2026, 22 pilotos de la Fórmula 2 han logrado ascender a la Fórmula 1, acumulando un total de 150 podios y 33 victorias en grandes premios.

El impacto de la categoría también se refleja en sus audiencias. Actualmente, la señal de la Fórmula 2 llega a más de 170 países con más de 60 millones de espectadores. En el mundo digital, el serial cuenta con 3,5 millones de seguidores en sus plataformas, manteniendo un crecimiento constante en sus interacciones gracias a lo emocionante de sus carreras.