Juanes abre la 70.ª Feria de Manizales, pero el escenario sigue en duda

Espectáculos

Juanes será el encargado de abrir las festividades de la 70.ª edición de la Feria de Manizales. El cantante antioqueño se presentará el 4 de enero como el artista central del tradicional Pregón de la Feria.

Sin embargo, no todo está definido con la logística. La Alcaldía de Manizales confirmó que están analizando si la Plaza de Bolívar puede usarse como el escenario principal para los conciertos gratuitos. El espacio está bajo estudios de patología estructural debido a las afectaciones de un sismo registrado el 10 de agosto.

Si los estudios determinan que la plaza no es apta, los conciertos se trasladarían al estadio Palogrande. Además, el alcalde mencionó que La Carpa Olé posiblemente se ubique en el sector de Monarca.

Sobre las corridas de toros, el mandatario prefirió no pronunciarse durante su intervención.