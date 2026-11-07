El colombiano que se volvió el cómplice secreto de más de 700 propuestas de matrimonio en Nueva York

Espectáculos

Julián Espinosa ha logrado lo que muchos sueñan al llegar a Estados Unidos: transformar una pasión en un negocio exitoso. El fotógrafo colombiano se ha convertido en la pieza clave para más de 700 parejas que decidieron dar el paso hacia el matrimonio en Nueva York, planeando y retratando propuestas en los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Espinosa es un emprendedor que encontró en el amor ajeno una oportunidad de oro. Para lograrlo, tuvo que navegar por la exigencia de vivir en la ciudad más poblada de Estados Unidos, enfrentando retos personales y profesionales con la meta fija de demostrarse que podía triunfar en un entorno tan competitivo y difícil como la capital del mundo.

De Medellín a la Gran Manzana

El camino de Julián empezó en Medellín, donde estudió Mercadeo y Publicidad. Fue durante el aislamiento por la pandemia de covid-19 que decidió comprar su primera cámara y profundizar en la fotografía publicitaria, aprovechando que tenía mucho tiempo en casa tras terminar su último semestre de la universidad para dedicarse a la práctica.

Había viajado a Nueva York en 2014 para estudiar inglés y regresó en 2021 con el objetivo de hacer algo importante en la ciudad. En una ciudad que ha servido de fondo para películas como "When Harry Met Sally", "Breakfast at Tiffany’s", "27 Dresses" o "Home Alone 2: Lost in New York", La ciudad cuenta con lugares icónicos, desde Central Park y el puente de Brooklyn hasta el Empire State y el Museo Metropolitano de Arte.

Un nicho para el romance hispano

Al principio, Julián creó contenido mezclando fotografía con tips turísticos sobre la ciudad. Mientras retrataba familias y parejas, notó que llegaban solicitudes para cubrir propuestas de matrimonio. Aunque ya existía una industria de este tipo para el público angloparlante, la oferta para los hispanohablantes era mínima, y ahí fue donde vio el hueco en el mercado.

Desde 2023, impulsó su negocio especializado en experiencias de romance. Al darse cuenta de que las parejas no solo querían fotos, sino ayuda para planificar la sorpresa desde otro país, amplió sus servicios. Ahora ofrece un paquete integral que incluye la reservación del espacio, decoración, música en vivo y video. Para promocionarse, usa Instagram, donde publica las propuestas como historias cortas que mantienen el misterio hasta revelar la reacción final, logrando así cientos de millones de visualizaciones.

La misión secreta del fotógrafo

Para que el plan funcione, Espinosa aplica una logística milimétrica. A través de su sitio web o redes sociales, brinda asesoría completa a los clientes, entregándoles una guía que incluye desde la vestimenta ideal hasta la posición exacta en la que deben pararse para que la foto quede perfecta. Incluso recomienda cómo ocultar los chats para que la novia no sospeche nada.

Uno de los mayores desafíos actuales es que el éxito en redes sociales lo ha vuelto reconocible. Algunas mujeres ya saben quién es porque han visto sus videos, lo que obliga a Julián a actuar como un agente encubierto. Dependiendo del lugar, usa lentes oscuros, gorra y mascarilla para pasar desapercibido.

Cuando la novia no lo conoce, aplica un truco: el novio lo aborda y le pide una foto con el celular. Julián finge aceptar, pero en realidad ya tiene su cámara profesional lista para capturar el momento exacto en que el hombre se arrodilla. Algunos montajes requieren hasta cuatro horas de preparación, sumando el transporte, el desmontaje y la gestión de permisos para decorar espacios públicos, sin olvidar revisar el clima.

Para Espinosa, el valor de su trabajo llega en el instante en que la persona recibe el "sí". Solo después de capturar la imagen enfocada es cuando saluda a la pareja y comparte la emoción, viendo las lágrimas y la alegría de ser parte de un momento tan decisivo en la vida de alguien.