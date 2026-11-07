Maluma anunció el 'Loco X Volver World Tour 2027' y Bogotá es la primera parada

Espectáculos

Maluma anunció este viernes 6 de noviembre de 2026 que se lanza a la calle con el 'Loco X Volver World Tour 2027', una gira inspirada en su álbum más reciente. Y ojo, que la fiesta arranca en casa: la primera fecha será el 5 de febrero de 2027 en Bogotá.

Para calentar motores, el artista publicó un video ambientado en Colombia donde se despide de sus seres queridos antes de empezar este viaje global. Además, soltó el cartel con las ciudades seleccionadas y lanzó un mensaje que nos dejó a todos pensando: “En dónde nos tomamos el cafecito”.

La gira no se queda solo en el barrio. En Sudamérica, Maluma visitará Buenos Aires, Córdoba, Asunción, Santiago de Chile y Lima. Pero la cosa se pone seria en Europa, donde planea un recorrido agresivo que incluye ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa, Braga, Amberes, París, Berlín y Milán. También habrá paradas en Norteamérica y África.

Varios medios colombianos precisan que el artista prepara un espectáculo con una poderosa apuesta visual que busca conectar con el público.

¿Será que el cafecito es con nosotros o nos va a dejar viendo?