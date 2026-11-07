Pipe Bueno, KAROL G y Shakira mandan en las emisoras de Latinoamérica

Espectáculos

Pipe Bueno se tomó los primeros lugares en Colombia y Bolivia con su tema «Qué Más». La canción, fiel a su estilo de música popular, se mete en la piel de quien quiere que una simple atracción se convierta en una relación seria, usando una letra directa y romántica para pedir que el sentimiento sea correspondido.

Este éxito se suma a un panorama donde los ritmos latinos dominan las emisoras de Iberoamérica con una mezcla de estilos y colaboraciones que no dan respiro. En los listados de emisoras de la región, el cantante colombiano comparte el protagonismo con figuras como KAROL G, Shakira y Maluma, quienes también ocupan los primeros lugares.

El toque urbano y el poder de las colaboraciones

Hablando de colaboraciones, Maluma y Shakira están haciendo ruido en Argentina y Uruguay con «AGUA». Es una apuesta cargada de sensualidad y ritmos urbanos donde usan el agua como metáfora para describir la atracción irresistible y la química intensa entre dos personas. Es el típico tema que no sale de la cabeza por esa energía que manejan ambos.

Por otro lado, KAROL G se alió con Judeline y rusowsky para lanzar «BbY WOW», la cual está pegando fuerte simultáneamente en Chile y España. A diferencia de los ritmos más explosivos, aquí se nota una atmósfera emocional que explora la nostalgia de esos amores difíciles de olvidar, enfocándose en la distancia y el deseo de volver a verse.

En Puerto Rico, el reggaetón romántico volvió a sonar gracias a Randy Nota Loca y Wisin con «Soñando». La canción logra un equilibrio bacano entre la parte melódica de Randy y la energía que ya conocemos de Wisin, girando totalmente en torno a la ilusión y la admiración por alguien especial.

Desde la cumbia hasta el regional mexicano

En México, Los Ángeles Azules —grupo que lleva activos desde 1983 y que ha dejado huella incluso en telenovelas— se unieron a TINI en «Pa’ Él». Es una cumbia romántica que transforma el desamor en fortaleza personal. El resultado es una mezcla entre el sonido tropical mexicano y el pop argentino que invita a bailar mientras uno manda a volar las promesas incumplidas.

En Perú, el Grupo 5 se posicionó con «El Secreto», una cumbia que habla de esos amores que se guardan en silencio. Manejan una historia de sentimientos profundos y confesiones pendientes, pero sin dejar de lado que la canción sea bailable, manteniendo ese estilo emotivo que los identifica.

Si nos vamos hacia Centroamérica, Pancho Barraza destaca en Guatemala y Nicaragua con «El Terco». El artista sinaloense juega con la contradicción de querer olvidar a alguien pero seguir enamorado. La canción empieza con una orquestación íntima y melancólica que luego sube la intensidad con la banda sinaloense, demostrando que sabe cómo convertir el despecho en música.

Sonidos diversos en el resto del continente

En Ecuador, Farruko puso a todos a moverse con «Qué Talento». Es una propuesta urbana muy cercana al reggaetón que celebra la belleza y la personalidad de alguien especial. El tema está lleno de coqueteo y esa energía contagiosa que busca una conexión romántica inmediata.

Venezuela tiene representación con Los Omares (Omar Acedo y Omar Enrique) y su merengue «Cuéntale». Este sencillo hace parte de su proyecto discográfico Vida y busca llevar la esencia tradicional del merengue a mercados internacionales con arreglos modernos. Además, Omar Acedo volvió a sonar en Paraguay con el remix de «Solo Contigo» junto a Magic Juan, donde fusionó su lado romántico con matices caribeños y urbanos.

Para cerrar el mapa, Manny Cruz y Juan Luis Guerra destacan con «Nieve en Verano», una canción que usa la idea de un fenómeno imposible para hablar de esperanza y amor. Mientras tanto, Myke Towers encabeza la selección regional de Centroamérica con «Carita Feliz», un tema urbano con un mensaje de apoyo emocional y resiliencia para quienes pasan por momentos difíciles.

Finalmente, Gateway Worship Español reunió a Christine D’Clario, Daniel Calveti, Josh Morales y Travy Joe en «Pa’Lante». Es una canción de adoración con influencias urbanas y latinas que busca transmitir libertad y confianza en Dios.

Se nota que no importa si es cumbia, merengue o reggaetón, el oído latino sigue diverso y muy activo. ¿Cuál de todos estos temas es el que no han podido sacar de su playlist?