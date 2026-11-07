Celele y El Chato se coronan en Lima: Colombia vuelve a brillar en los 50 mejores restaurantes del mundo

Espectáculos

El miércoles 4 de noviembre, el Teatro Municipal de Lima se convirtió en el epicentro de la gastronomía global al recibir por primera vez la gala de The 50 Best Restaurants. Colombia llegó a la cita con expectativas altas y salió con dos representantes en el ranking más prestigioso del planeta: Celele, de Cartagena, alcanzó la posición 31, marcando el puesto más alto de su historia, mientras que El Chato, de Bogotá, regresó a la lista situándose en el lugar 46.

Esta ceremonia fue un hito para la región, ya que representó la primera vez que el evento se realizaba en Sudamérica. El Teatro Municipal, un edificio histórico de cuatro pisos en el centro de Lima, se llenó de chefs, periodistas y figuras clave de la industria culinaria. La competencia fue reñida, pues la lista final se construye a partir de los votos de más de 1.100 expertos internacionales, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres. En esta edición, el ranking incluyó cocinas de 28 territorios en seis continentes, destacando que 11 de los 50 lugares elegidos son latinoamericanos.

Los protagonistas del sabor colombiano

Álvaro Clavijo, el cerebro detrás de El Chato, y Jaime Rodríguez, líder de Celele, asistieron a la gala con trajes elegantes y la distintiva banda roja al cuello que identifica a los chefs de la lista. Para Clavijo, este regreso al ranking es parte de una trayectoria consolidada, ya que entró en 2023 en la posición 33 y subió al puesto 25 el año siguiente. Además, en diciembre de 2025, El Chato logró un hito inédito para cualquier restaurante colombiano al ser elegido el mejor de Latinoamérica en la versión regional del ranking.

Por su parte, Jaime Rodríguez ha trazado un camino diferente con Celele. El restaurante nació del Proyecto Caribe Lab, una exhaustiva investigación donde el chef boyacense recorrió la región caribeña para documentar más de 350 ingredientes nativos y recetas que estaban en peligro de desaparecer. Tras debutar en la edición pasada y ganar el premio al restaurante más sostenible del mundo, Rodríguez logró subir 17 posiciones este año, quedando a solo seis puestos del récord histórico de 25 que ostenta El Chato.

Una noche de nervios y premios especiales

El 21 de octubre se publicaron los puestos del 51 al 100 y ninguno de los dos restaurantes colombianos apareció, por lo que su presencia en el top 50 era casi una certeza. La gala inició con las palabras de Rikki Tidball, directora general de eventos de The 50, y comenzó la cuenta regresiva. El puesto 50 fue asignado a Saint Peter, de Sídney, Australia, y desde ahí el ambiente se volvió eléctrico.

El momento de euforia llegó en la posición 46, cuando llamaron a El Chato, coincidiendo exactamente con el pronóstico que Álvaro Clavijo había hecho minutos antes de la ceremonia. Mientras los nombres avanzaban, se entregaron reconocimientos especiales. El premio al restaurante sostenible pasó de Celele a Naar, en Kasauli, India, una cocina que trabaja con ingredientes del Himalaya y adapta su menú a las seis estaciones de la cordillera. Asimismo, Ferran Adrià, creador de El Bulli, recibió el premio Icon por sus aportes a la investigación y educación culinaria, y el autodidacta Dej Kewkacha, una de las figuras de la pastelería en Asia, fue elegido el mejor pastelero.

El podio mundial y la celebración final

El clímax de la noche llegó con la posición 31, donde el nombre de Celele y Jaime Rodríguez resonó en el teatro. Este logro no solo representa la calidad de la cocina en Cartagena, sino también el reconocimiento a las comunidades indígenas que compartieron sus conocimientos y productos con el chef. Con este resultado, Colombia volvió a tener dos restaurantes en el top 50, un hecho que solo había ocurrido anteriormente en 2023 con El Chato y Leo, de Leonor Espinosa.

La gran incógnita era quién se llevaría el puesto número uno. En la pelea estaban Quintonil, de México, que terminó cuarto y ganó el título de mejor restaurante de Latinoamérica, y Asador Etxebarri, de España. Al final, el restaurante de Víctor Arguinzoniz, ubicado en Axpe, País Vasco, se coronó como el mejor del mundo. Su éxito radica en la cocina a la brasa de leña y un menú de 14 platos basados en productos sencillos y de alta calidad. Etxebarri tomó la corona de Maido, el restaurante limeño que ganó en 2025 y que ahora pasa al salón de la fama, quedando fuera de la competencia futura. El podio lo completaron Gaggan, de Bangkok, y Alchemist, de Copenhague.

El país anfitrión, Perú, también celebró sus resultados con Kjolle en el puesto 7, Mérito en el 13 y Mayta en el 45. La noche cerró con una recepción donde los asistentes disfrutaron de bebidas y gastronomía de alto nivel, celebrando el talento global en la capital peruana.

Sinceramente, que Celele haya subido 17 puestos es una locura; ¡qué orgullo que la cocina del Caribe esté pegando tan fuerte en el mundo!