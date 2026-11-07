Fabián Corrales y Leonardo Farfán se lanzaron el EP para las fiestas

Espectáculos

El vallenato ya tiene el combo perfecto para las fiestas de diciembre. Este viernes 6 de noviembre, el cantautor Fabián Corrales y su acordeonero Leonardo Farfán lanzaron su nuevo EP titulado ‘Amanecemos Parrandeando’.

La producción trae cuatro canciones que mezclan romanticismo con historias del día a día y todo ese ambiente de parranda que nos encanta. El trabajo ya está disponible en las plataformas digitales para que empecemos a armar la playlist de fin de año.

La idea de este lanzamiento es conectar con la gente en plena temporada decembrina, manteniendo el sello interpretativo de Corrales y dándole todo el protagonismo al acordeón de Farfán. Se ve que vienen con toda para ponernos a bailar.

¿Será que este EP se vuelve el himno de las reuniones familiares este año?