Hamilton y Sech se juntan en ‘Arroz con huevo’ y anuncian su paso por el Movistar Arena en 2027

Famosos

Hamilton y Sech presentan ‘Arroz con huevo’, una colaboración que suena a puro Caribe. Aunque el nombre nos mande directo a la cocina, la letra se trata de seducción, ganas de no despedirse y esa tensión romántica de cuando uno quiere que el otro se quede "otro ratico".

Musicalmente, el tema es un viaje: mezclaron afrobeats con elementos del kompa, un género de origen haitiano con presencia en distintos territorios del Caribe, logrando una base bailable donde los dos artistas afrodescendientes conectan sus raíces y experiencias.

Pero ojo, que Hamilton no viene solo con este sencillo. El cartagenero ya está cocinando su próximo álbum, titulado ‘El Pelaito de CTG’, con el que quiere arrancar una nueva etapa en su carrera.

De los premios a los escenarios

El camino de Hamilton ha estado movidito. En 2025 lanzó ‘AFROROCKSTAR’, un disco de 21 canciones donde se pegó con gente como Farruko, Ryan Castro, Nanpa Básico, De La Ghetto y Mau y Ricky. Además, acompañó a Ryan Castro en su gira por Estados Unidos.

Este año, 2026, el artista logró entrar en la selección Forbes Colombia 30 Under 30 y fue el único colombiano en YouTube Foundry, un espacio que reconoce a quienes tienen proyección en la industria.

La gira de 2027

Si quieren verlo en vivo, preparen el bolsillo y la logística porque para 2027 Hamilton tiene planeado presentarse por primera vez como artista principal en el Movistar Arena de Bogotá. Esto hace parte de una gira que también contempla Medellín, Barranquilla, Cali, Santa Marta y Cartagena.