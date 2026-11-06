Don Omar vuelve a Colombia en 2027 y así puede asegurar su boleta

Espectáculos

Preparen el corazón y el bolsillo porque Don Omar vuelve a Colombia en 2027. El cantante puertorriqueño regresa con un nuevo tour por Latinoamérica para reencontrarse con su público después de varios años sin hacerlo, prometiendo un viaje por los clásicos de la escuela que le dio vida al reguetón.

Para los que no quieren quedarse gritando desde afuera, la acción empieza ya. En un directo realizado el 5 de noviembre, el artista soltó los detalles para conseguir la entrada. Este viernes 6 de noviembre, cerca de la medianoche (hora colombiana), abrirá un link de registro en sus redes sociales para que la gente se anote y pueda acceder de primeras a la preventa.

La meta es clara: registrarse para tener prioridad cuando salgan los boletos a la venta. Don Omar sabe que conseguir entrada a veces es un deporte extremo y fue sincero al respecto: "Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos. Aunque no lo crea, a ustedes les cuesta y me encantaría que fuesen todos, pero ya saben cómo funciona esto".

Ojo que la carrera oficial por este registro comienza el 7 de noviembre. Pero aquí viene la advertencia más importante para que no los tumben: el link solo estará disponible en las redes sociales oficiales del cantante. Ni influencers ni medios de comunicación tienen acceso anticipado, así que cualquier otro enlace es, básicamente, una estafa.

Mientras llega el 2027, el artista ha estado agradeciendo el apoyo masivo que ha tenido en su gira por Estados Unidos, valorando especialmente a los latinos que han viajado entre ciudades para verlo. "Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos", aseguró el músico.

Seamos honestos: volver a escuchar esos himnos en vivo es el plan perfecto, pero tocará estar pegados al celular a medianoche para que no nos ganen el puesto. ¿Ustedes ya tienen la alarma puesta o se van a quedar sin su lugar?