Se armó el problema: el Festival Vallenato descartó el diseño ganador de su edición 60

Espectáculos

La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata dio un giro inesperado con la convocatoria de diseño para la versión número 60 del Festival de la Leyenda Vallenata. La Fundación decidió apartarse del diseño que había sido escogido y prefirió armar una propuesta nueva con su propio equipo creativo.

La cosa se puso color de hormiga porque el proceso no fue cualquier cosa. Entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 2026, nueve estudiantes universitarios presentaron sus trabajos en una iniciativa que tenía el respaldo de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, y la Red Académica de Diseño de Colombia.

El anuncio de que el diseño ganador quedaba descartado llegó el miércoles 4 de noviembre. Según la Fundación, aunque respetan lo que decidió el jurado, sintieron que la obra elegida no tenía los elementos necesarios para transmitir la identidad del folclor vallenato. Además, argumentaron que el tiempo disponible hacía necesario encargar la pieza a su propio equipo creativo.

Esto causó un gran alboroto entre los fanáticos y los aspirantes; la convocatoria contemplaba un premio de $3,5 millones para el ganador.

Mientras se resuelve este chicharrón, el Festival se prepara para su edición especial en 2027, que se llevará a cabo del 28 de abril al 1 de mayo en Valledupar, Cesar. La idea es rendir homenaje a las raíces y tradiciones del folclor, dándole todo el protagonismo a los cuatro aires tradicionales: el paseo, el merengue, el son y la puya.

La organización ya dio las gracias a los participantes y dijo que piensa volver a hacer este tipo de concursos académicos en el futuro. Se espera que turistas, habitantes de la región y aficionados de distintas partes del país disfruten de una agenda cultural y musical en la que el acordeón, el baile y las costumbres vallenatas serán protagonistas.

Sinceramente, ¿cómo es que uno hace un concurso, elige un ganador y luego dice que el trabajo no representa la identidad de la fiesta? Me parece un desplante total.