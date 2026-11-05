Ignacio Baladán y La Segura: amor y resiliencia en medio de una crisis de salud

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Ignacio Baladán ha dejado claro que su apoyo por La Segura es incondicional, especialmente ahora que la creadora de contenido enfrenta uno de sus momentos más difíciles. En medio de una hospitalización provocada por una nueva crisis de dolor en su columna, el uruguayo ha estado pegado a ella, documentando cada hora de este proceso desde la clínica privada donde se encuentra internada.

Natalia Segura es una creadora de contenido caleña, conocida en redes por su estilo ácido y sin filtro.

Mensajes que conmueven las redes

El chef uruguayo utilizó sus historias de Instagram para compartir un video donde graba a su esposa desprevenida mientras ella descansa en la camilla. Baladán acompañó la imagen con un texto directo que rápidamente se volvió viral: “Te amo, vamos a salir de esta. Sos la persona más fuerte que conozco y te admiro mucho”. Con estas palabras, no solo quiso expresar su cariño, sino recordarle a Natalia que no está sola en este camino.

Además, en otros fragmentos de video, Ignacio aseguró que Dios está con ellos y que lograrán superar esta situación de la mejor manera posible. A pesar del intenso dolor que atraviesa la vallecaucana, Baladán destacó que el humor sigue siendo un pilar en su relación; contó que incluso en la habitación del hospital, La Segura mantiene su esencia y le sigue haciendo chistes con ese tono sarcástico que la hizo famosa.

Una respuesta llena de admiración

La Segura no dejó pasar estas muestras de afecto y respondió con un video de su esposo trabajando desde el computador portátil mientras la acompaña en la clínica. Para ella, la admiración es el motor que potencia cualquier relación, y confesó sentirse profundamente impresionada por lo trabajador, disciplinado e incansable que es Ignacio, sentimientos que la hacen enamorarse más de él cada día.

Además, en su publicación confesó sentir que Dios los puso en el camino del otro porque sabía de la fortaleza que ambos poseen para enfrentar las adversidades. Ante esta declaración, Baladán reaccionó con un comentario corto pero cargado de emoción: “Cada día te amo y te admiro más”.

El diagnóstico médico y la hoja de ruta

La situación de salud de Natalia Segura tomó un giro importante el 3 de noviembre de 2026, cuando ella misma utilizó sus redes sociales para explicar la raíz de sus dolores. Tras pasar el fin de semana esperando la valoración de su especialista, una resonancia magnética reveló un detalle crítico en su cuadro clínico: dos vértebras están comprimiendo severamente un disco intervertebral.

Durante los estudios también se confirmó que hay un fragmento metálico ubicado cerca de su columna. Aunque inicialmente se pensó que este objeto era la causa del dolor agudo, el especialista descartó esa hipótesis. De hecho, la valoración médica desaconseja intentar extraer el fragmento, ya que se encuentra en una posición muy superficial y realizar una cirugía para sacarlo implicaría un riesgo demasiado alto.

Las opciones para combatir el dolor

Ante este panorama, el equipo médico ha trazado un plan de acción dividido en dos fases. La primera opción, que se intentará de manera inmediata, es realizar un bloqueo de columna. Este procedimiento tiene como objetivo interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada. La influenciadora explicó que prefieren intentar este camino antes de pasar a una opción más drástica, como la bomba del dolor o intratecal, que consiste en una inyección directa a la médula con microdosis de morfina.

Natalia aclaró que los efectos del bloqueo pueden manifestarse de forma inmediata o tardar varios días, razón por la cual debe permanecer en observación médica. Si este primer procedimiento no funciona, la segunda alternativa será la implantación de la bomba intratecal de morfina, la cual administraría el medicamento directamente al líquido que rodea la médula espinal.

Por ahora, La Segura sigue bajo cuidado médico, esperando el momento en que pueda recibir el alta, regresar a su hogar y reencontrarse con su hijo Luca.