Daniela Ospina revela lo duro que fue el retiro de David Ospina

Famosos

Retirarse del fútbol no es soplar y hacer botellas, y Daniela Ospina dejó claro que para su hermano, el arquero David Ospina, este cierre de ciclo fue un momento emocionalmente complejo. A través de sus redes sociales, tras volver a Miami, la empresaria contó que el anuncio oficial fue el resultado de múltiples conversaciones previas y que calificó esta determinación como una de las más difíciles que el deportista ha tenido que tomar en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Para Daniela, hay una desconexión gigante entre lo que nosotros vemos como fans y la realidad del atleta. Según ella, el público suele enfocarse solo en la gloria y los logros, ignorando las etapas internas y los procesos humanos que viven los futbolistas al final de su trayectoria. “Definitivamente ayer fue uno de los días que más planeamos, que más tuve conversaciones con mi hermano y creo que una de las decisiones más duras que le ha tocado tomar en la vida por muchas razones; al final mucha gente ve o muchas veces vemos la gloria, pero pocas veces entendemos los procesos por los que pasan los seres humanos”, afirmó.

Lo más impactante del relato fue cuando Daniela admitió que ver a David conteniendo las lágrimas durante el anuncio fue un golpe duro para ella: “Me parte el alma verlo como con esas ganas de llorar entre muchos sentimientos encontrados”.

Aunque el momento fue intenso, la familia asume este cierre con tranquilidad y orgullo por la carrera que construyó el guardameta. En este camino, David no estuvo solo; contó con el apoyo total de su círculo más cercano, incluyendo a su esposa, sus hijos, su madre y su hermana.

¿Ustedes creen que David Ospina tomó la decisión en el momento justo o le quedó algún partido pendiente?