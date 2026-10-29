Kanacué y Glaydon José se lanzaron un experimento rítmico que sí funciona

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Kanacué se lanzó el 1 de octubre "Conselho", una canción que se atreve a hacer lo que pocos en la industria latina intentan: cruzar la cumbia con el samba. No es solo una colaboración más, sino un ejercicio de ingeniería rítmica donde el español y el portugués se responden en el mismo compás, evitando que una cultura quede como simple invitada de la otra. El resultado es un tema bilingüe donde los versos alternan idiomas y el estribillo entrega el mismo consejo en dos lenguas distintas.

Según las cifras de la agrupación, el videoclip superó las 90.000 reproducciones en Instagram y alcanzó las 45.000 en YouTube durante su primera semana. En total, el sencillo sumó más de 135.000 reproducciones entre ambas plataformas en esos primeros siete días, logrando que más de veinte medios entre Colombia, Brasil y el Caribe reseñaran el lanzamiento.

El reto de juntar dos tambores

Juntar cumbia y samba no es tan sencillo como parece y no tiene que ver con la distancia entre los países. Ambas son músicas binarias y afrodescendientes que nacieron de la lógica de tambor y respuesta, pero el peso del ritmo cae en sitios diferentes. Mientras que el surdo del samba empuja hacia adelante con un golpe grave que organiza todo el sonido, la cumbia reparte esa carga entre el llamador y la tambora. El riesgo era que una terminara disfrazada de la otra, pero en "Conselho" lograron que el surdo se acomodara al golpe de la cumbia sin perder su identidad.

Para lograr este equilibrio, la producción y dirección musical estuvo a cargo de Carlos Lengua Jr., quien es el bajista de la banda. El arreglo musical sigue la misma lógica que la letra: el acordeón y el cavaquinho se contestan mutuamente en lugar de superponerse, creando un diálogo sonoro en vez de un choque de instrumentos.

Un clásico brasileño sin traducción

La canción no es una composición nueva. Fue escrita originalmente por Zé Roberto y Adilson Bispo, y en 1986 Almir Guineto la convirtió en uno de los clásicos más grandes del samba en Brasil. Tocar este repertorio es un riesgo, porque en Brasil ese catálogo se defiende con uñas, pero Kanacué decidió abordarlo con una decisión clave: no tradujeron la letra. Al mantener el idioma original y alternarlo con el español, evitaron el problema típico de las versiones cruzadas donde se pierde la esencia del idioma fuente.

En la grabación participaron músicos brasileños como Cidinho Brito, fundador de la agrupación donde Thiaguinho empezó, quien estuvo a cargo del surdo. También estuvo Ítallo de Freitas —vocalista de Samba e Suor y hermano de Glaydon José— tocando el banjo, el cavaquinho, el tantã y el pandeiro. Las sesiones de grabación se dividieron entre el Estudio IALA en Brasil y CYVPROMUSIC en Colombia.

De Houston al vallenato y la cumbia

El invitado, Glaydon José, es un perfil muy curioso en la música latina. Es un compositor brasileño que vive en Estados Unidos y que terminó enamorado del vallenato después de escuchar una versión de "La Tierra del Olvido" mientras estaba en Houston. Ese interés lo llevó a estudiar a Leandro Díaz y a Rafael Escalona hasta el punto de escribir canciones en español. "Conselho" representa, hasta ahora, el encuentro más directo entre sus dos raíces musicales.

El videoclip tiene su propio dato curioso: se rodó en Rancho Aparte Cumbia House con el permiso de Carlos Vives. La historia detrás de esto es que dos integrantes de Kanacué trabajaban en ese lugar y se ganaban las noches tocando música de otros artistas, antes de que el sello de Vives, Gaira Música Local, preguntara quiénes eran los músicos.

Con este lanzamiento, Kanacué expande lo que ellos llaman "Cumbia Popular". Más allá de los números, el tema deja una pregunta abierta sobre cuántas fusiones latinas se están perdiendo solo porque nadie se ha sentado a resolver técnicamente dónde debe caer el golpe del tambor.

¿Será que ya era hora de que dejáramos de traducir todo y empezáramos a cantar en portugués para que el ritmo fluya?