Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: piñata, boda y un código de vestuario muy estricto

Espectáculos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están viviendo un ritmo frenético. La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram que el día estaba dedicado a celebrar el cumpleaños de su hijo. En una foto muy tierna, el pequeño aparecía con un gorro de pompones azules y disfrutando de un desayuno especial mientras se preparaba para una jornada de sorpresas.

Lo que dejó a todo el mundo ojo cuadrado fue la coincidencia de las fechas. Luisa Fernanda W escribió con mucha emoción: "Adivinen quién cumple años hoy? Y como si fueran pocas las celebraciones, antes de la boda de mañana, hoy nos espera otra gran piñata! Jajajajaja Te amo infinito, hijo mío precioso!!!". Básicamente, la pareja organizó la fiesta del niño justo en la víspera de su propio matrimonio, lo que puso a sus millones de seguidores en máxima alerta por los preparativos.

Los protagonistas de la familia

Para los que están llegando al chisme, la pareja tiene dos hijos varones, fruto de una relación que empezó a finales de 2019. El mayor es Máximo Giraldo Cataño, quien nació en octubre de 2020. Dos años después, la familia creció con la llegada de Domenic Giraldo Cataño, nacido a finales de octubre de 2022. Claramente, octubre es el mes de las celebraciones en esta casa.

Todos los detalles de la boda

Después de que anunciaran el compromiso en octubre de 2023 durante un viaje a Dubái, finalmente llegó el momento del "sí, acepto". La ceremonia religiosa se lleva a cabo este 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca. Aunque al principio pensaron en casarse en México, al final prefirieron Colombia por temas familiares y logísticos.

La fiesta no se queda solo en la iglesia. La celebración principal se realiza en una zona cercana a Cajicá, donde se espera que lleguen cerca de 500 invitados para vivir una noche mágica. Eso sí, entrar a este evento no es tan sencillo como ponerse cualquier ropa.

El riguroso dress code

Aquí es donde la cosa se pone seria. Según reveló el programa 'La Red', la pareja impuso un protocolo de etiqueta muy estricto para que todo se vea impecable y moderno. Las mujeres tienen que asistir obligatoriamente con vestidos largos de color negro. Por su parte, los hombres deben usar un traje formal de etiqueta con corbata negra.

Honestamente, pasar de una piñata infantil a un evento de gala total en tan poco tiempo es un nivel de estrés que ninguno de nosotros quiere. ¿Ustedes se atreverían a seguir un código de vestimenta tan cerrado o les daría miedo quedar mal en las fotos?