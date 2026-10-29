Koral Costa rompe el silencio sobre la orientación de 'Bola 8'

Espectáculos

Koral Costa decidió ponerle fin a las especulaciones que inundaron las redes sociales luego de que Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’, publicara una foto con un amigo en España. Ante la curiosidad de los internautas sobre si ella conocía la orientación sexual del actor durante su matrimonio, la cantante e influenciadora utilizó sus historias de Instagram para responder.",

Con un tono bastante directo, Koral cuestionó a quienes aseguran que ella estaba al tanto de la vida privada del actor: “¿En qué cabeza le cabe decir a algunas personas que Koral sabía que Omar era gay?”. Según la artista, en los 18 años que estuvieron juntos jamás presenció comportamientos que la hicieran sospechar de esa posibilidad, asegurando que él nunca le faltó el respeto de esa manera.

La influenciadora también dejó claro que no piensa permitir que otros saquen conclusiones sobre su intimidad. “Con el carácter que tengo, jamás yo hubiera permitido algo así.”, afirmó.

Los detalles de la ruptura

La separación de la pareja se dio a comienzos de 2026. Koral aclaró que el fin de su matrimonio no tuvo que ver con una infidelidad o traición, sino que fue el resultado de cambios en la relación y que ambos decidieron tomar caminos diferentes.

Por su parte, Omar Murillo también descartó que hubiera traiciones y afirmó que el proceso se dio en buenos términos, impulsado principalmente por proyectos individuales y la distancia geográfica.

El misterio de las redes

Tras la ruptura, las publicaciones de ‘Bola 8’ han encendido las alarmas de los chismosos. Recientemente, el actor compartió un mensaje por el cumpleaños de la Diva con la frase: “Hoy no es un día cualquiera… y yo sé por qué”. Este comentario generó diversas interpretaciones entre los usuarios, e incluso algunos sugirieron que el actor habría pasado 18 años jugando con los sentimientos de la cantante.