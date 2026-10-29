Gisela Gordillo se puso seria con los chismes sobre su supuesto romance con Jaminton Campaz

Espectáculos

Gisela Gordillo, la mamá del exintegrante de Gran Hermano Tomás Holder, volvió a ser tendencia por su vida sentimental. Esta vez los rumores la vinculan con Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, quien tiene 26 años, mientras que ella tiene 46.

La periodista Luciana Elbusto fue quien lanzó la bomba, asegurando que ambos se conocieron en Rosario hace casi un año y que mantienen un romance. El indicio que despertó las sospechas de la comunicadora fueron unas historias de Instagram de Gordillo donde aparecían entradas para partidos de fútbol, las cuales interpretó como un regalo del jugador. De momento, ninguno de los dos ha confirmado la relación públicamente.

El debate sobre la edad

Gordillo subió un video a Instagram para cuestionar los prejuicios hacia las mujeres que salen con hombres más jóvenes. Se preguntó por qué una mujer soltera, independiente y mayor de cuarenta años es juzgada por esto, mientras que los hombres que hacen lo mismo no tienen problema.

Para rematar su punto, mencionó casos de figuras públicas como Eduardo Costantini, Alberto Cormillot y Marcelo Tinelli, quienes han tenido parejas mucho menores. Según Gordillo, el trato social es totalmente diferente según quién sea el mayor en la relación.

Sin confirmación, pero con actitud

En el video, la mamá de Holder sentenció que estamos en el 2026 y que la edad es un número, pues solo somos seres humanos tratando de relacionarse con gente que les gusta. Incluso cerró la grabación señalando su cuerpo y asegurando que puede estar con alguien más joven, terminando con un beso a la cámara.

No es la primera vez que Gordillo sale en las noticias por sus amores; hace tiempo la relacionaron con Martín Ku, otro exparticipante de Gran Hermano, con quien la vieron en Rosario. Al final, el romance con Campaz sigue siendo una versión de la periodista Elbusto, pero la actitud de Gisela dejó claro que no le importa romper los esquemas sociales.