¡Se le juntó el ganado! Jimmy Vásquez dejó MasterChef y Claudia Bahamón le hizo el favor de su vida

Espectáculos

Imagínense que uno está en plena competencia de MasterChef Celebrity Colombia, con el estrés al tope y el jurado advirtiendo que cualquier falla termina en delantal negro, y de repente le toca salir corriendo. Eso fue exactamente lo que pasó con Jimmy Vásquez, quien terminó su receta en el reto creativo de 50 minutos pero tuvo que abandonar el set antes de que los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso probaran su plato.

¿La razón? Jimmy resultó que es el productor de un evento cultural muy importante que lleva armando hace nueve meses y, según sus propias palabras, "se me juntó el ganado". El actor le pidió de rodillas a Claudia Bahamón que presentara el plato por él.

Claudia, que siempre es un sol, aceptó hacer el favor aunque aclaró que era una medida extraordinaria y que nunca había hecho algo así. La presentadora se embarcó en el rollo de llevar la preparación al atril para evitarle al actor el delantal negro automático, aunque dejó clarito que el puntaje y las consecuencias dependían únicamente de lo que Jimmy hubiera cocinado.

Todo este drama pasó justo un día después de que Mariana Mozo fuera eliminada del programa por unos errores técnicos con un postre llamado ‘Honey Foster’. El ambiente estaba tenso, sobre todo porque Jimmy y Mariana habían mostrado una relación muy cercana durante el reality.

Sinceramente, Claudia Bahamón se pasó con el apoyo. No sé si yo hubiera sido tan buena gente de presentar un plato ajeno sabiendo que el jurado puede ser implacable.

¿Ustedes creen que Claudia se arriesgó mucho o fue la jugada maestra para salvar a Jimmy?