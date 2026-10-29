Jim Velásquez soltó todo sobre su ruptura con Alina Lozano y la frase que detonó el caos

Espectáculos

Jim Velásquez decidió romper el silencio en su canal de YouTube y contar el chisme completo de por qué terminó su relación con la actriz Alina Lozano. El influencer confesó que las cosas se pusieron feas después de participar en un reality show en Brasil, donde empezaron a chocar porque cada uno quería cosas distintas: él se quería quedar explorando Río de Janeiro, mientras que ella ya extrañaba a su hijo y quería volver a Colombia.

Pero el verdadero drama empezó cuando Jim tuvo que regresar al país disparado por una llamada de sus papás, quienes le avisaron que el negocio que tenían juntos estaba en crisis económica. El pelao terminó pasando una semana entera vendiendo cosas del local, trasteando lo que no pudo vender y desesperado buscando préstamos para pagar deudas.

En medio de ese estrés, Jim asegura que Alina no dejaba de escribirle, pero que la mayoría de los mensajes eran temas de trabajo. Según él, ella quería aprovechar la visibilidad que el reality les estaba dando para armar más proyectos y atraer al nuevo público que tenían. Obviamente, con la cabeza en los problemas de plata, Jim no estaba para planes de negocio.

La tensión llegó al límite cuando él le soltó un mensaje que dejó las cosas claras: “Yo soy tu esposo, no soy tu empleado”. Esta frase cayó como una bomba y, según el mismo Jim, a Alina le molestó muchísimo. Por su parte, la actriz fue tajante y aseguró que ella no estaba para tener relaciones “tibias”.