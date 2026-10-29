Luis Alberto Posada en medio de un lío legal por sus canciones

Espectáculos

Luis Alberto Posada está viviendo una disputa por canciones de su repertorio y a través de sus abogados y representante musical salió, a través de sus abogados y representante musical, a aclarar la situación profesional que atraviesa.

El canal oficial de YouTube del artista fue suspendido temporalmente. Para rematar, la gente empezó a notar que Posada ya no interpretaba ciertos temas en sus conciertos. El equipo del cantante, integrado por los abogados Miguel Morales y Mario Iguarán, y Posada Records, informó que todo esto obedece a presuntas irregularidades en el registro de algunas obras musicales por parte del compositor Héctor Fabio Martínez.

Según el equipo, Martínez registró la música como si fuera de su autoría y presentó quejas y papeles ante la plataforma digital alegando derechos de autor. Se adelantan acciones legales por esta disputa de derechos de autor y el equipo jurídico continuará con las actuaciones para defender los derechos e intereses del artista.

Mientras se resuelve este tierrero legal, Luis Alberto tomó la decisión de no cantar esas canciones en vivo. Además, lanzó una advertencia seria: no autoriza que se regraben ni se difundan las canciones interpretadas con su voz que fueron escritas por Héctor Fabio Martínez. El cantante pidió a los medios y plataformas digitales que se abstengan de promover ese material.

Los abogados aseguran que seguirán adelantando las actuaciones correspondientes para que haya una respuesta positiva en un proceso que, según ellos, no se manejó de la forma adecuada.