Camilo trae su gira Para Cuando Sean Mayores a Colombia en diciembre

Espectáculos

Camilo ya puso en marcha su gira “Para Cuando Sean Mayores Tour” y nosotros estamos listos para el caos. El cantante empezó el recorrido con tres presentaciones en Miami, Orlando y Puerto Rico, donde montó todo un universo de cuentos y recuerdos inspirado en su quinto álbum de estudio.

La puesta en escena está muy curiosa: Camilo salió al escenario con un pijama azul, rodeado de telas colgantes, un pequeño teatro y hasta una luna que baja mientras canta. El setlist tiene 25 canciones que recorren su carrera, incluyendo hits como “Vida de Rico”, “Tattoo” y “BEBÉ”, además de temas como “El Mismo Aire”, “Una Vida Pasada” y “KESI”. Obvio que Evaluna no se quedó fuera y se unió para cantar “Por Primera Vez” y “La Medalla”.

Para los que estamos en Colombia, preparen la agenda porque el artista llega en diciembre de 2026. La cita es primero en Barranquilla el 4 de diciembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro. Luego se viene a Bogotá los días 11 y 12 de diciembre al Movistar Arena. Ojo, que para la primera fecha en la capital ya avisaron que quedan las últimas entradas disponibles, así que no se duerman.

El concepto de todo este despliegue nace de su experiencia como papá de Índigo y Amaranto, base de su álbum de 13 canciones. La idea es reflexionar sobre la imaginación, las emociones y esa conexión que todos tenemos con la infancia. Las entradas para los shows colombianos se pueden conseguir por TuBoleta.

Antes de aterrizar en Sudamérica, Camilo todavía tiene que pasar por Chicago y Nueva York para seguir calentando motores con este espectáculo.