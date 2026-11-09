Manuela Sánchez: la hija de Alejandro Sanz que quiere brillar con luz propia

Espectáculos

Manuela Sánchez, la hija del cantante Alejandro Sanz y la modelo Jaydy Michel, está construyendo su propio camino. La joven ha crecido bajo los focos y, aunque ya sabe cómo manejarse ante la mirada pública, ahora mismo se encuentra construyendo su propia identidad.

Para lograrlo, Manuela se ha formado en Diseño de Moda, convirtiendo la creatividad en su herramienta principal para contar su propia historia. Pero no se queda solo en la ropa; en los últimos meses también le ha dado fuerte a la escritura, inspirándose en los grandes poetas españoles para explorar su personalidad, la cual describe como madura y centrada.

En redes sociales ya tiene una comunidad que ama su naturalidad. La verdad es que tener ese chip artístico en la sangre es evidente, pero que lo haga a su manera y sin seguir moldes es lo que realmente llama la atención.