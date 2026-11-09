Luis Alfonso se tomó Bogotá con un showero nivel leyenda en el Coliseo MedPlus

Espectáculos

Luis Alfonso no se guardó nada en 'La Fonda del Señorazo'. El sábado 7 de noviembre, el cantante llenó el Coliseo MedPlus en Bogotá con más de 18.000 personas que agotaron la boletería para verlo en un show que duró unas cuatro horas.

La entrada fue todo un evento. Antes de que el plato fuerte saliera a escena, Jhon Alex Castaño, Brian Puerta y Jhonny Rivera se encargaron de calentar el ambiente mientras la gente llegaba al recinto. Pero el momento que nos dejó a todos fríos fue el inicio del show principal: Luis Alfonso bajó desde la parte alta del coliseo colgado de un arnés de seguridad, vestido de rojo, y cayó directo al escenario para soltar los hits 'Gomela y Montañero' y 'La cantina'.

El montaje estuvo increíble, con una tarima de 360 grados para que nadie se perdiera nada. Durante la noche, el artista recorrió su catálogo con temas como 'Contentoso', 'Mi palabra contra la de ellos', 'Chismofilia' y 'Cuánto vale'.

Invitados y sorpresas

El show fue un verdadero sancocho musical. Tuvimos colaboraciones de todo tipo, desde vallenato hasta rap y urbano, con invitados como Galy Galiano, Kapo, Nanpa Básico y Nelson Velásquez. Además, Miguel Bueno se sumó para cantar a dúo 'Culpable'.

Hubo un momento muy top cuando Rigoberto Urán entró al escenario en bicicleta mientras sonaba 'El hijo de Urrao', la canción de la serie sobre su vida. También hubo un espacio emotivo para homenajear a Yeison Jiménez, referente del género que falleció en enero de 2026.

El cierre más tierno

Después de la medianoche, la fiesta se volvió familiar para celebrar los 33 años del cantante. Su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, y sus hijos Jerónimo, Laura y Agustín subieron a la tarima. El cierre fue la ternura total: su hijo menor, disfrazado de mariachi y presentado como 'El Charrito Rendón', cantó 'Las mañanitas' para cerrar con broche de oro una de las producciones más grandes de la trayectoria de Luis Alfonso en la capital.

¿Quién más se atreve a bajar del techo en un concierto así?