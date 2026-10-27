Maluma pone a volar la imaginación de sus fans en Perú con un mensaje misterioso

Espectáculos

Maluma soltó un mensaje en redes sociales que dejó a sus seguidores peruanos en modo expectativa total. Con una fotografía y la frase “Loco x volver a Perú”, el artista colombiano reavivó la esperanza de quienes llevan tiempo esperando un concierto en Lima. Lo que parece una confirmación directa es, en realidad, un juego visual, pues la imagen muestra un letrero que dice “Calle 55, Perú”, ubicado en el barrio Boston de Medellín.

Resulta que la foto se tomó en Medellín, la ciudad natal del artista. Ese letrero es parte de una tradición antigua de Medellín, donde a principios del siglo XX se bautizaron varios corredores y bulevares con nombres de países latinoamericanos. Así que, aunque la foto se tomó en Colombia y no en territorio peruano, el mensaje fue más que suficiente para que el internet explotara.

El juego de Maluma con sus fans

No es la primera vez que el intérprete hace este tipo de jugadas. Maluma ya ha publicado mensajes similares mencionando ciudades como Madrid y Nueva York, y la historia nos ha enseñado que esto no siempre significa que haya un concierto confirmado de inmediato. En este caso la ilusión en Perú es especialmente fuerte porque no lo ven en vivo desde hace tiempo.

La publicación cae justo en un momento donde el artista está moviendo sus fichas para lo que viene. En su página oficial ya confirmó que comienza una nueva etapa de presentaciones internacionales. Esta nueva fase se llama ‘Loco x Volver’, un nombre que hace referencia directa a su álbum de estudio más reciente.

Lo que sabemos de la gira ‘Loco x Volver’

Si bien el nombre de la gira coincide con el mensaje que puso sobre Perú, todavía no hay que comprar los tiquetes. Según la información publicada por el mismo artista, la gira ‘Loco x Volver’ está programada para desarrollarse entre 2027 y 2028. Hasta el momento, Maluma no ha revelado las ciudades específicas ni las fechas exactas del recorrido.

Por eso, aunque los fans estén celebrando el post, la inclusión de Perú en el itinerario sigue sin una confirmación oficial. Estamos en un punto donde el deseo es enorme, pero la agenda oficial sigue siendo un secreto.

El historial de Maluma en Lima

La razón por la que el público peruano está tan ansioso es sencilla: el vacío es muy grande. La última vez que Maluma se presentó oficialmente en Lima fue el 23 de septiembre de 2022. Ese concierto fue parte del Papi Juancho Maluma World Tour y tuvo lugar en La Pelouse del Jockey Club del Perú, donde miles de personas se reunieron para cantar sus éxitos.

En aquella visita, el cantante recordó que sus vínculos con el público peruano son muy viejos y se remontan a cuando participaba en el programa de televisión ‘Combate’, justo cuando su carrera empezaba a despegar fuera de Colombia. Desde aquel show de 2022, no ha vuelto a pisar un escenario oficial en el país, lo que explica por qué un simple letrero en Medellín causó tanto revuelo.

El camino hasta aquí

Este anuncio de la gira para 2027 y 2028 se suma a una racha de trabajo constante. Antes de planear este nuevo ciclo, Maluma estuvo recorriendo el mundo con el Don Juan Tour en 2024. Después siguió con el +Pretty +Dirty World Tour, el cual cerró con una presentación el 23 de agosto de 2025 en San Salvador.

Con hits que ya son himnos como ‘Hawái’, ‘Felices los 4’ y ‘Sobrio’, el colombiano se ha mantenido como una de las figuras más constantes de la música urbana latinoamericana. Ahora solo queda esperar a que esa calle de Medellín se convierta en un escenario real en Lima.

¿Será que esta vez sí se nos hace el concierto o solo nos está troleando con la geografía de Medellín?