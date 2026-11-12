Magaly Medina dice que está en su prime y que jala miradas donde sea

Espectáculos

Magaly Medina, la presentadora de Magaly TV, La Firme, soltó que se siente en su mejor etapa personal. La conductora asegura que está "en su prime" y que las miradas no le faltan cuando sale a lugares públicos.

La mujer dejó claro que no hace falta estar soltera para llamar la atención y que reacciona al coqueteo, aunque aclaró que esas interacciones no pasan de conversar y bailar. Seamos honestos: Magaly sabe que tiene el radar encendido y no se hace la desentendida.

Aunque reconoce que su exposición en televisión le da cierta ventaja y que, sin ella, podría pasar desapercibida, también sostuvo que no necesita estar en televisión para atraer miradas.

La conductora también contó que sus salidas con María Pía Copello son todo un evento. Según Magaly, su compañera está atenta a cada una de sus miradas y ya sabe hasta dónde está mirando.

Según ella, estos encuentros les permiten divertirse y generan temas de conversación para el resto de la semana.

¿Será que Magaly nos está dando pistas de que quiere volver al juego de la conquista o solo está disfrutando la atención?