Luisa Fernanda W aprovechó sus votos matrimoniales para darles un 'saludito' a los hater

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Luisa Fernanda W decidió que el momento de decir 'sí, acepto' era el espacio perfecto para cerrar bocas. Durante sus votos matrimoniales con Pipe Bueno, la creadora de contenido lanzó un mensaje directo a los escépticos que, al inicio de su romance, aseguraron que la historia no tenía futuro.

“Un saludito para los que decían que esto no iba a durar ni un año. Ya llevamos 7 años, tenemos 2 hermosos hijos y nos estamos casando”, soltó Luisa Fernanda, convirtiendo este momento en el punto más comentado de su declaración pública al cantante.

La influenciadora recordó que todo empezó con una conversación de negocios y que, al principio, ella misma no quería aceptar sus sentimientos. De hecho, confesó que llamó a Marilyn llorando porque sentía que aquello no podía ser posible. También evocó esa época en la que toda Colombia estaba pendiente de sus pasos y la prensa los presionaba para confirmar el noviazgo mientras ellos mismos intentaban entender qué pasaba.

Pero no todo fue color de rosa en el relato. Luisa Fernanda reconoció que pasaron por momentos muy difíciles, haciendo referencia a las adicciones del cantante. Recordó una noche en la que oraba y lloraba pidiéndole a Dios fuerzas para levantar su hogar o que le indicara qué hacer, definiendo lo vivido como uno de los procesos de aprendizaje más grandes de su vida.

Para cerrar con broche de oro y dejar el drama atrás, le prometió a Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre real del artista, que lo amará y valorará hasta que sean viejitos de amor.

Sinceramente, qué manera de dejar callados a los que no creían. ¿Ustedes creen que fue el momento ideal para lanzar la pulla o se le pasó la mano?