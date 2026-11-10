El matcha: el polvo verde que nos tiene a todos obsesionados

Estilo de vida

Hablemos claro: el matcha se ha vuelto una de las tendencias más populares en la alimentación. Este polvo verde japonés se ha convertido en una alternativa para muchos para quienes quieren dejar el café pero no quieren renunciar a la cafeína.

Para los que no saben qué onda, el matcha viene de las hojas de la planta Camellia sinensis, la misma del té verde. La diferencia es que aquí no se infusiona la hoja y ya, sino que se procesa hasta convertirla en un polvo donde consumes la hoja completa. Su sabor característico y su color verde intenso son parte de su atractivo.

¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? Básicamente por sus antioxidantes, especialmente las catequinas. Pero el verdadero truco está en que mezcla la cafeína con la L-teanina, un aminoácido natural del té. Esa combinación es uno de los motivos por los que mucha gente lo prefiere durante el día.

Lo mejor es que no tienes que tomarlo solo como un té caliente y amargo. Se puede armar un matcha latte frío o caliente, meterlo en smoothies o hasta usarlo para hacer postres. La receta más fácil es disolver un poquito de polvo en agua caliente y luego añadirle leche o cualquier bebida vegetal que te guste.

Eso sí, bajémosle al hype: el matcha no es un ingrediente mágico. Como tiene cafeína, si eres de los que se ponen nerviosos con ella, toca medir la cantidad y la hora en que lo tomas. Y ojo con los que lo piden en cafeterías, porque a veces esas versiones vienen cargadas de azúcar añadida y ahí es donde se pierde el beneficio.

Al final, más que seguir la moda porque todo el mundo lo hace, el matcha es simplemente una forma diferente y rica de meter el té verde en la rutina. Solo necesitas un polvo de buena calidad, un toque de creatividad y un vaso para empezar.

¿Te atreves a cambiar el café por el verde o te parece que sabe a pasto?