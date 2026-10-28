Famosos

Imagínese graduarse de la universidad y que su acompañante estrella sea un gato con birrete. Eso fue exactamente lo que pasó con una joven que recibió su título de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica Boliviana, en Bolivia. El momento quedó grabado en un video que se volvió una locura en redes sociales, sumando más de 80.000 'me gusta' en TikTok, donde la gente no paraba de decir que la escena era enternecedora y que sería un recuerdo imborrable para la dueña.

El 'licenciado michi' —como lo bautizó la persona encargada de anunciar a los graduados— no se quedó solo de adorno. El felino, que es blanco y tiene una mancha negra alrededor del ojo izquierdo, acompañó a su dueña en la ceremonia. Mientras la joven caminaba por el desfile de graduación, lo llevaba en brazos, y el gato también portaba un birrete de graduación. La situación llegó a su punto más divertido cuando el locutor del evento soltó el comentario sobre el título del gato, provocando carcajadas entre los demás estudiantes y sus familias.

La escena alcanzó su punto máximo de ternura cuando la joven posó para la fotografía oficial junto a su mascota al recibir el diploma. Según se ve en las imágenes, el gato estaba súper atento, mirando fijamente a la persona que le entregaba el título a su dueña. Para los internautas, este gesto despertó una empatía inmediata, viendo el acto como una muestra genuina de amor hacia el animal.

Más allá de los risas y los corazones en TikTok, este video abrió un debate real sobre cómo las mascotas se han vuelto parte fundamental de la vida cotidiana. Ya no son solo animales que viven en la casa, sino que muchos los consideran sus 'hijos' e integrantes totales de la familia. De hecho, el hecho de que el gato estuviera en la tarima es visto por muchos como una forma de promover el respeto animal y ayudar a disminuir los casos de maltrato que todavía ocurren en el mundo.

Hablando de protección animal, el caso del 'licenciado michi' nos recuerda que en Colombia esto es un tema serio y legal. Desde que se promulgó la Ley 1774 de 2016, el maltrato animal está tipificado como un delito. Pero la cosa no se queda ahí; el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha seguido avanzando en este frente. El pasado 9 de septiembre de 2026 se avanzó en la reglamentación de la Ley 2455 de 2025, mejor conocida como la 'Ley Ángel'.

Esta 'Ley Ángel' no es cualquier cosa: busca saldar una deuda histórica con la protección de los animales para evitar que sigan sufriendo maltratos. El objetivo es establecer una atención mucho más coordinada cuando se presentan estos casos y, lo más importante, fortalecer todas las acciones de prevención y sensibilización para que más personas entiendan el valor de estos seres vivos.

Al final, entre el diploma de contaduría y las leyes de protección, el 'licenciado michi' logró lo que todos queremos: ser el centro de atención y recordarnos que el amor por los animales no tiene límites, ni siquiera en una ceremonia académica formal.